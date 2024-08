Partidos de oposición rechazan proyecto que reviviría la reelección en Colombia

Elecciones en Colombia / Foto: Sebastián Barros/NurPhoto via Getty Images. / NurPhoto

Cúcuta

La senadora por el Pacto Histórico Isabel Zuleta dio a conocer que ya tiene listo el articulado del proyecto que busca revivir la figura de la reelección en Colombia e indicó que será radicado en este semestre.

Esto ha generado todo tipo de reacciones negativas en los partidos de oposición, donde afirman no hay justificación para este proyecto teniendo en cuenta los múltiples incumplimientos del presidente Gustavo Petro.

“Rechazo totalmente este proyecto que quieren presentar en el Congreso de la República, un presidente como lo es Gustavo Petro que no ha llegado a las bases del país, a los empresarios, a los deportistas, a las madres cabezas de hogar, que no ha llegado a todo el público, un presidente que no se merece ser candidato de nuevo a la presidencia” dijo a Caracol Radio Juan Diego Ordoñez, diputado de Norte de Santander por el Centro Democrático.

Resaltan algunas de las faltas del actual Gobierno Nacional por las cuales el proyecto iría en contra de la democracia.

“Un presidente que nos ha hecho quedar muy mal a nivel internacional, donde el,nivel de corrupción es muy alto con todo lo que se ha vivido, con todos los escándalos de los ministerios, un presidente que no ha escogido bien a su equipo de trabajo, un presidente que le ha mentido al país, que habla de una paz total que no es verdadera, como diputado del Centro Democrático rechazo estos proyectos de ley que lo que buscan es dañar la democracia de nuestro país” puntualizó Ordoñez.

La ciudadanía en redes sociales también ha rechazado de manera contundente esta propuesta y piden el estudio con rigurosidad de los proyectos que llegan al Congreso.