Natalia Linares: “Me siento muy triste por no llevar a mi país a un podio olímpico”

Natalia Linares, atleta colombiana de salto largo. (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

Natalia Linares, con un salto de 6.40 metros, no pudo acceder a la final de la prueba de salto largo femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta nacida en Valledupar expresó su tristeza por no lograr pelear por una medalla y rompió en llanto en diálogo con Caracol Radio.

“El proceso de llegar a unos Juegos Olímpicos es muy bonito y muy sacrificado. Fueron 5 años en ir y venir de Valledupar, estando no más de dos días con mi mamá, ya merezco el descanso con mi mamá, pero deja unas enseñanzas muy bonitas”, reflexionó Natalia.

Quien agregó en medio de las lágrimas: “he perdido, he ganado, pero no esperábamos perder en estos Juegos Olímpicos, veníamos con un ciclo olímpico casi perfecto y la expectativa era estar en esa final, hoy no se cumplió esa expectativa y me duele, me duele en el alma, por lo que habíamos trabajado durante tres meses, péndulo, abdominal, bajar de peso, muchísimas cosas para lograr estar en esa final. Hoy me da una enseñanza y es si hice 100 abdominales, para los próximos Juegos Olímpicos debo hacer mil y esforzarme un poco más”.

“Lo pienso y es que uno a veces se siente decepcionado con el trabajo que uno como atleta hace. Me siento muy triste por no llevar a mi país a ese podio olímpico. Era hacer 6.87 para lograr clasificar a esa final, mi marca personal era tenerlo ahí. Hoy se fue ese sueño, pero ya llega otro”, añadió con autocrítica.

La deportista comentó sobre su entrenador y su regreso al país: “yo sé que cuando salga me va a estar esperando Martín (Suárez) y él es mi equipo, somos un equipo grande, pero aquí trabajamos entre los dos, buscando crecer, él como entrenador, yo como atleta y para mí siempre ha sido un placer llevarlo a él a esos status de mejor entrenador de Colombia, tenemos todavía a Arnovis (Dalmero) que va en la final hoy en la tarde, también me dolerá enfrentarme a mi mamá”.

Agregó: “teníamos la ilusión, todos hoy madrugaron para verme clasificar, eso es lo que más me duele, mi familia madrugando para estar en una final y no estarlo. No decirles, porque ellos ya me vieron, pero yo les agradezco porque han dado su tiempo, pero también me siento mal por hacerles perder ese tiempo”.

Finalmente, concluyó: “devolverme a mi país y a mi sitio de entrenamiento va a ser muy duro, del lugar que salí con muchos sueños, espere llegar con una medalla. Regresaré y algo por lo que también me pongo triste y es porque con Martín hicimos un gran esfuerzo, e hicimos el esfuerzo de hacer esa compra de esas máquinas para así ir trabajando, pero pensábamos llegar siendo medallistas olímpicos y seguir entrenando para ser los campeones”.