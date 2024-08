Martes 6 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mañana 7 de agosto se conmemoran 205 años de la batalla de Boyacá y 214 años del Ejército Nacional. Es esta fecha propicia para dar a conocer a los colombianos la campaña «Nuestro compromiso es Colombia», y desde los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, la Octava Brigada del Ejército Nacional tiene al servicio de sus habitantes una Fuerza innovadora, en constante transformación y evolución.

Con el fin de exaltar el trabajo comprometido y desinteresado que diariamente realizan los soldados de Colombia en procura de mantener una patria respetada, próspera y libre, la Octava Brigada y la Secretaría de Cultura del Quindío, a través de la Banda Sinfónica Departamental, se unieron para elaborar una producción musical y audiovisual que ilustra la misionalidad de las tropas, siempre respaldadas por la comunidad y articuladas con la gobernabilidad por la seguridad y desarrollo de la región cafetera.

Es así que, desde los lugares más icónicos y representativos del Eje Cafetero, la Banda Sinfónica y los soldados entonaron las notas del himno del Ejército Nacional, como muestra de reciprocidad entre la sociedad y la Fuerza, cada vez más sólida para proteger a una región querida por su gente, por Colombia y, por supuesto, por la institución.

Y es que cada día, los más de 3000 hombres y mujeres que custodian el Triángulo del Café actúan con responsabilidad y desde el sentimiento de orgullo, coraje y amor por Colombia, con la conducción de operaciones militares orientadas a defender la soberanía, independencia e integridad territorial y proteger a la población civil.

El Ejército informó que han sostenido dos combates con disidencias de las FARC en límites entre el Quindío y Valle del Cauca

Durante el mes de julio se registraron dos enfrentamientos entre el Ejército y el grupo armado organizado del frente 57 que corresponde a las disidencias de las FARC.

El coronel Servio Fernando Rosales, comandante de la Octava Brigada del Ejército indicó que el primer combate fue el 14 de julio no en el territorio quindiano sino a dos kilómetros del municipio de Génova en el Valle del Cauca donde integrantes de estos grupos pretendían ingresar por eso se generó la muerte de cuatro personas, dos capturas e incautación de material de guerra en desarrollo de los operativos

y el miércoles 31 de julio se registró otro enfrentamiento con el mismo grupo armado organizado ya en jurisdicción del Quindío donde no hubo ninguna captura o lesionados.

Así mismo dio a conocer que han desplegado tropas en la zona cordillerana del municipio en el Quindío en límites con el Valle para evitar el ingreso de grupos al margen de la ley al territorio.

El municipio de Génova en lo alto de la cordillera del Quindío será el epicentro de las celebraciones del 7 de agosto por parte de la Octava Brigada del Ejército en el eje cafetero.

El Quindío superó los 100 casos de homicidio en lo que va del año, uno de los municipios donde se concentra la problemática es Armenia

La mayor causa de los homicidios en el departamento está relacionada con el ajuste de cuentas por el control territorial del tráfico de estupefacientes.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía en el Quindío señaló que hay reducción del 13% en comparación con el mismo periodo del año 2023 con 15 casos menos.

Fue enfático en afirmar que la mayoría de los últimos hechos de homicidio tienen que ver con personas que tenían antecedentes judiciales, recién habían salido de la cárcel o estaban cumpliendo una pena domiciliaria por eso enfatizó que la puja por el control territorial ha generado los mismos y continuarán desplegando las actividades operativas para hacerle frente a la problemática.

El caso reciente se registró en la tarde del domingo 4 de agosto en el barrio Mirador del municipio de Quimbaya donde con arma de fuego fue asesinado un hombre identificado como Juan Manuel García, de 20 años y otro resultó herido. Aseguró que tanto la persona que falleció como quien resultó lesionado tienen antecedentes judiciales por hurto, tráfico de estupefacientes y homicidio.

A la fecha se han registrado 103 homicidios y no se ha reportado ningún caso en los municipios de Circasia y Buenavista.

Conmoción en el corregimiento de Barcelona en Calarcá Quindío por la muerte de una menor de identificada como Dana Sofía Maldonado Lozano de 15 años de edad que decidió acabar con vida, era estudiante de octavo semestre de la institución educativa San Bernardo de esa localidad.

Con el fin de mitigar el hacinamiento avanza en un 30% la construcción del nuevo pabellón de sindicados en la cárcel peñas Blancas del municipio de Calarcá

La secretaria del Interior, Juana Camila Gómez afirmó que de acuerdo con el reciente comité de obra el avance de ejecución es de un 30% respecto al pabellón que se está construyendo en la cárcel de mediana seguridad peñas blancas.

Fue enfática en afirmar que el compromiso adquirido por parte del contratista e interventor con el exministro de justicia Osuna fue que en el mes de diciembre el avance mínimo sea del 80% con el objetivo de entregar la obra en su totalidad en el mes de abril del año 2025.

Aclaró que por ahora están estableciendo convenios con el Inpec para que reciban las personas sindicadas y mitigar así el hacinamiento que viven actualmente URI y Estaciones de Policía. Además, anotó que la semana pasada el porcentaje de hacinamiento en el departamento era del 173%.

el coordinador ejecutivo de los bomberos del departamento del Quindío David Alejandro Echeverry Ospina le salió al paso a las críticas por la situación del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Circasia denunciada la semana pasada en Caracol Radio

aclaro que en este momento la situación de bomberos está en manos de un juez, hay un proceso ante el Juzgado Primero de Armenia donde se impugnó una un acta de asamblea por parte de un bombero de la entidad en este sentido, pues la impugnación lo que busca es determinar si dos de los oficiales tenían la competencia para elegir o no elegir comandante en ese sentido, pues el juzgado emitió una medida cautelar que le ordenó a la Secretaría al interior no inscribir dignatarios, pero hasta el momento han pasado cuatro audiencias, pero es lamentable que cada audiencia. El juez anula. Lo actuado de la audiencia anterior.

Confirmó que luego de una visita que hizo la Comisión de Regulación y de inspección y control de la dirección de bomberos suspendieron la operatividad en este sentido, pues con al no tener la representación legal tampoco pueden celebrar negocios jurídicos en este caso celebrar el convenio contrato con la Alcaldía Municipal con recursos de la sobre tasa bomberil.

Lo más grave dijo el delegado de los bomberos del departamento es que en este momento el cuerpo bombero Está en indagación para para la suspensión de la personería jurídica que podría llevar a que se extinga o se liquide este cuerpo de bomberos,

Vuelve y juega, en una semana se han registrados dos hurtos en la iglesia católica del barrio Recreo de Armenia

Sumado al caso del 29 de julio donde delincuentes ingresaron por el techo de la iglesia católica, se registró un nuevo hecho esta vez en la noche del sábado 3 de agosto.

El cura párroco de la iglesia Santísima Trinidad, Rodrigo Giraldo se mostró preocupado por la situación donde delincuentes saquearon las alcancías y generaron los daños en las rejas y techo.

Lamentó que en pocos días hayan sido nuevamente víctimas del hecho delictivo donde los ladrones sin pudor generan la afectación al lugar donde se reúnen los feligreses.

Sobre la problemática consultamos al coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento quien sostuvo que intensifican el acompañamiento para evitar nuevos hechos

El Alcalde de Armenia James Padilla García en diálogo con Caracol Radio Armenia fue enfático en manifestar y aclarar versiones sobre los recursos para llevar a cabo la ejecución de la obra del anillo vial de la glorieta de bomberos en la capital del Quindío

Y señaló que “aprovecho esta oportunidad para decirle la semana pasada salió en un reportaje que el señor Gobernador dice que Padilla no quiso recibir los recursos para la construcción del anillo vial de la segunda norte de la altura del Cuerpo de Bomberos que es una obra importantísima para Armenia, mire yo le quiero aclarar por medio suyo a la gente las personas, que James Padilla no tiene no puede estar supeditado a esa gran voluntad que tiene el gobernador pero que mira le quiero decir que con recursos de regalías, llevamos cinco años con recursos de regalías esperando que se terminen los escenarios del gobierno departamental tenía que entregar para Juegos Nacionales y no se ha podido usted se imagina cinco años”

Y agregó “si Dios permite y en los próximas vigencias resultan unos recursos de regalías, yo invito al señor gobernador que nos apoye en la construcción de otras obras importantes como es la conexión de la Perimetral de Occidente o con la avenida Guayacanes pero es algo, pero hoy por hoy James Padilla como alcalde dentro de su responsabilidades son propias de nuestra administración la ejecución de esas obras tan esperadas por la gente y que no podemos dar margen a eso porque le quiero decir algo, si no comenzamos ese proyecto este año ténganlo por seguro que ya no se hace”

Según la CRQ en Julio se registró una disminución significativa de la precipitación de lluvias con una reducción del 41 % en comparación con el mes anterior. Sin embargo, en relación con el promedio mensual multianual, la mayoría de las estaciones registraron lluvias superiores a lo esperado, a excepción de una.

En cuanto a la variable ambiental de temperaturas, las estaciones indicaron que el departamento experimentó un rango entre 7,6 °C y 23,4 °C durante el mes de julio de 2024.

Las temperaturas más extremas se registraron en los días 21, 22, 28 y 29 de julio, cuando varias estaciones, incluyendo Parque Ecológico en Calarcá, El Ocaso en Quimbaya, y El Vigilante en Filandia, reportaron máximas por encima de los 30 °C. La temperatura más alta fue de 34,3 °C, medida en la estación El Ocaso el 21 y 22 de julio.

Autoridades de Salud en el Quindío sostienen que persiste la declaratoria de emergencia por brote de dengue

El panorama no mejora respecto a la enfermedad que es de gran riesgo y aumenta debido a las condiciones climáticas actuales, por eso en los últimos días se realizó una reunión con diferentes instituciones para analizar el tema.

El secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez Chacón mencionó que continúan en la declaratoria de emergencia por eso articulan los esfuerzos con EPS e instituciones prestadoras de servicios para analizar la información de vigilancia epidemiológica y de casos.

Según datos de la secretaría de salud del departamento a la fecha se han registrado 5.162 casos, 1562 con signos de alarma y 2 fallecidos confirmados.

Un incremento del 2% logró el recaudo del impuesto Vehicular correspondiente a la vigencia 2024 con relación a lo ingresado por el mismo concepto el año pasado.

La cifra parte de la meta establecida por la secretaría de Hacienda departamental para el periodo de cobro del impuesto y que tuvo como fecha de cierre el pasado 2 de agosto. Así lo confirmó el titular de la cartera, Carlos Alberto Sierra Neira.

Representante a la cámara por el Quindío sostiene que en dos años el gobierno nacional no tiene nada para mostrar

En efecto este miércoles 7 de agosto no solo se conmemora la batalla de Boyacá, sino que se cumplen dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en el Quindío, Jhon Edgar Pérez destacó que es muy complejo el panorama porque la ejecución presupuestal en todos los ministerios es muy baja.

Considera que el sector de infraestructura y de construcción está paralizado lo que genera alta preocupación. Sostuvo que no conoce cuales son los logros del actual gobierno por eso fue claro que después de dos años no hay nada para mostrar.

El noticiero del mediodía de Caracol Radio lo originamos desde el parque de La Constitución en Armenia donde el alcalde de la ciudad James Padilla y la secretaria de infraestructura Claudia Arenas entregaron detalles de la intervención a la denominada curva del diablo que servirá como vía alterna ante la reparación y mantenimiento del pueblo La Florida que se espera inicie el 12 de agosto.

Claudia Arenas secretaría de infraestructura sobre la Intervención del puente La Florida expreso “en la presente semana estamos en las actividades preliminares, es decir la intención es que saquemos del Despacho del Alcalde el decreto de cierre, hay que socializarlo con las empresas de transporte público con toda la ciudadanía y realizar las actas de vecindad en el sector ya que contratista está en esa tarea”

Y agregó “Es una obra que fue adjudicada por 770 millones tiene un cronograma de ejecución de cuatro meses de los cuales, esperamos que el puente se ha cerrado solo los primeros 45 días, la actividad principal es la soldadura de toda la estructura es decir, vamos a hacer un repaso dentro de las actividades propuestas por el consultor es un repaso a toda la soldadura del puente esto viene de un estudio de patología que realizamos hace ya algunos meses y esa patología lo que nos dice es un diagnóstico para una atención primaria del puente”

En deportes, Desde hoy martes 6 de agosto, quienes deseen disfrutar del complejo deportivo de la Universidad del Quindío lo podrán hacer en los horarios habituales. Con el retorno de las actividades académicas correspondientes al segundo semestre académico del año y luego de las labores de mantenimiento, la pista atlética, la piscina y demás escenarios deportivos estarán habilitados para la comunidad uniquindiana y externa

De otro lado en el fútbol, volvió a perder de visitante el Deportes Quindío en el Torneo Dimayor de la B, esta vez 2 a 1 contra Real Cundinamarca de visitante en Bogotá.

