Viernes 2 agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran los muertos en siniestros viales en las carreteras del departamento del Quindío

El último caso se presentó el miércoles 31 de julio en la vía que comunica al club campestre con La Tebaida a la altura del sector conocido como bonanza que dejó como saldo una mujer muerta

Según el reporte de las autoridades la víctima fue identificada Gloria Nancy Rodríguez que murió en el lugar de los hechos cuando se desplazada como peatón luego ser arrollada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga

Los accidentes de tránsito no paran ayer en la tarde en el sector de balboa en la vía que comunica a Armenia con el sector de la Y hacia Barcelona una persona resultó lesionada luego de que el conductor de un vehiculó particular perdiera el control, se volcará y terminará con las llantas para arriba

Y esta madrugada en la glorieta del club campestre se presentó choque entre en una tracto mula y un vehículo particular dejando por fortuna solo daños materiales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La economía toca el bolsillo de los transportadores de los conductores en general porque el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla anunció que desde ayer 1 de agosto los peajes en Colombia aumentaron en un 4.64% que corresponde el 50% del incremento pendiente basado en el Índice de Precios al Consumidor del año 2023.

En el caso del Quindío hay que decirlo claro y textual solamente este incremento aplica para el peaje del Túnel de la Línea en el sector del Quindío es el único que aplica el incremento de las tarifas de los peajes establecida por el gobierno nacional.

Juan Carlos García de la Asociación de transportadores del Quindío indicó “este incremento se esperaba porque hay un retraso en aumentos de 2023, aquí lo que preocupa es el impacto que va a tener en fletes ya que todos los peajes no tienen la misma connotación y hay algunos que suben más que otros a pesar de haber un porcentaje, pues lo que insistimos es que eso de trasladar el precio final de del usuario así va a ser con el ACPM cuando se decrete el alza y pues eso va a influir rotundamente en la canasta familiar en la generación de empleo y todas las aristas que tiene este tema.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Jorge Ignacio García de la Confederación Colombiana de transportadores y de la Cámara Intergremial del transporte por parte señaló “como transportadores hemos hecho énfasis ante el misterio de transporte que el incremento que se haga de cualquier tipo debe estar incluido el ajuste de los fletes, en el Ministerio de Transporte convocó a una reunión la próxima semana con los gremios para ajustar los fletes, porque debe de subir en su proporción.

Añadió el líder transportador que “lo que tenemos que ver también que realmente el peaje que se ajusta al 4.6% sea ese porcentaje, porque hay unos peajes que ya están diciendo que hicieron aumento de un 10 un 12% entonces estaría de nosotros los camioneros también es denunciar aquellos peajes que se pasen de ese porcentaje”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los peajes a cargo de autopistas del café NO tendrán incrementos en lo que resta del 2024, pues no les aplica el decreto 0.50 del 2023, ni la nueva resolución sobre el incremento de tarifas emitida por el gobierno, los peajes a cargo de autopistas continúan con los ajustes habituales que son los pactados en el contrato y se hacen en enero de cada año una vez el Dane publica el índice de precios al consumidor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En zona rural del municipio de Génova en límites con el Valle del Cauca se registró un enfrenamiento entre grupos al parecer de las disidencias de las Farc y el Ejército

De acuerdo con la información de la Octava Brigada del Ejército en horas de la mañana del miércoles 31 de julio en la vereda El Cairo del municipio se registró un combate de encuentro con cinco personas que al parecer harían parte de un grupo al margen de la ley y que portaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

El alcalde, Diego Fernando Sicua manifestó que desde hace unos meses están alertas en materia de seguridad, tras los anuncios de las disidencias de las FARC de ingresar al departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reconoció que desde ese momento las autoridades han reforzado la presencia en los límites entre el Valle y el Tolima con el fin de preservar la tranquilidad de los habitantes.

Sobre el caso puntual manifestó que, desde la alcaldía junto con la Fiscalía, el Ejército y Policía realizaron una caravana de seguridad por la vereda Cumaral Alto para conocer la percepción de los habitantes de la zona y fue en ese momento cuando le llegaron mensajes informando sobre un posible hostigamiento a la fuerza pública.

Reconoció que el batallón de alta montaña se encuentra desplegado en la zona y es por eso que se generó el encuentro que no dejó heridos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Secretaría de Tránsito y Transporte, se permite informar a los armenios que desde la Administración Municipal NO se está adelantando ningún proceso de foto detección, como se comentó en algunas imágenes que están circulando en diferentes medios de comunicación digitales.

Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de tránsito explicó “Están circulando unos videos donde han mal informado, diciendo que estamos ya aplicando foto detección y midiendo velocidad en las vías de Armenia. Esto no corresponde a un procedimiento de la Secretaría de Tránsito, ni se están imponiendo órdenes de comparendo”

Es necesario recordar a toda la comunidad que, al día de hoy, no existe un proceso de este tipo que se esté aplicando en la jurisdicción de la capital del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos incendios de cobertura vegetal se han registrado en Génova, la mayoría son por las mal llamadas quemas controladas

Y es que hay alerta en el municipio debido a las actuales condiciones climáticas que generan el escenario propicio para las emergencias.

El alcalde de la localidad, Diego Fernando Sicua dio a conocer que en esta temporada seca que ha prevalecido en los últimos días se han reportados dos casos, sin embargo, la preocupación radica en que son provocados.

Realizó un llamado a los habitantes de la zona rural para que sean precavidos y eviten este tipo de situaciones que pueden salirse de control generando graves emergencias. Informó que establecen campañas pedagógicas de manera presencial y por redes sociales con el fin de concientizar a la comunidad para que entiendan el peligro inminente en esta época.

Fue claro que es necesario el fortalecimiento de la dotación tanto de la Defensa Civil como de Bomberos para brindar una mejor atención a las eventualidades que puedan presentarse.

También dijo que el llamado es a evitar prácticas que incrementen la posibilidad de incendios como es encender fogatas, quemar residuos, arrojar colillas de cigarrillos y reportar a las autoridades competentes cualquier señal de quema.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho, en el municipio de Circasia en el Quindío, el comandante de los bomberos no puede entrar a la estación porque otros bomberos se apoderaron de la sede y no hay servicio para atender emergencias para 30.000 habitantes de forma oficial.

El representante legal de los bomberos voluntarios de Circasia Francisco Antonio García en diálogo con Caracol Radio señaló que desde 3 años un grupo de bomberos se apoderaron de la sede de la entidad y a pesar de fallos judiciales no han querido cumplir y por eso hoy están en limbo ya que fueron declarados inoperables

Fernando Reyes veedor de los bomberos llamó la atención de la dirección nacional de bomberos, la coordinación departamental y la secretaria del interior para que tome cartas en el asunto ya que los más afectados son los ciudadanos de Circasia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Actualización del plan maestro del aeropuerto el Edén de Armenia abarca el enfoque de carga

En las últimas horas el consorcio PP.MM. Armenia SENER UG21 y el consorcio interventor Interplan socializaron ante gremios del departamento la actualización del plan maestro de la terminal aérea de la ciudad.

La novedad tiene que ver con la inclusión de un área para carga lo que era una solicitud sentida a la aeronáutica civil.

El subgerente de Quindío Zona Franca, Andrés Vásquez se mostró optimista por el proceso ya que han sido varias las reuniones para evidenciar el aporte que tiene la región en cuanto a la dinámica económica.

Fue enfático en afirmar que la diferencia es grande al contar con un plan maestro que contemple carga internacional por eso están dispuestos a construir para fortalecer la operación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte el Coordinador Grupo Planificación de la oficina de gestión de proyectos de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Valencia indicó que están dejando los espacios planteados en las alternativas presentadas, pero no significa que automáticamente genere el negocio de carga.

Enfatizó que es clave la estadística respecto a donde está llegando dicha carga para ayudar que una aerolínea se interesará en el proceso. Fue claro que los operadores solamente lo hacen cuando tienen una justificación económica para hacerlo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado la directora de Fenalco seccional Quindío, Diana Patricia López, aunque agradeció el espacio para conocer de primera mano el avance del proyecto también evidenció la necesidad de revisar el costo del combustible que no permite generar la competitividad con las otras regiones del Eje Cafetero.

Sobre el tema, el delegado de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Valencia explicó que el tema de combustible es general y lo maneja Ecopetrol.

Mencionó que se debe transportar por tierra para lograr llegar a su destino y esa movilización genera unos sobrecostos al valor del galón por eso deben revisar si la empresa que lo suministra puede ofrecer una infraestructura más robusta para reducir esos costos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia recibirá la visita de la Dirección para Personas en Situación de Calle del Viceministerio de Territorios y Poblaciones Excluidas y Superación de la Pobreza del Ministerio de Igualdad y Equidad con el objetivo de iniciar el proceso para que la capital del Quindío cuente con una Unidad Móvil para la atención integral de los habitantes en situación de calle.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Carlos Alberto Sierra Neira tomó posesión como nuevo secretario de Hacienda de la gobernación del Quindío, reemplaza en el cargo a Beatriz Eugenia Londoño Giraldo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gracias a la gestión conjunta del alcalde Diego Fernando Sicua Galvis y la gerente del Hospital San Vicente de Paul, Olga Patricia Jiménez Farkas, el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó proyectos que suman$ 1.900. millones de pesos que serán destinados a mejorar la infraestructura y los servicios de salud del hospital y el municipio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia se sumará a la gran marcha por la paz que reunirá a las iglesias católicas y cristianas

Y es que en varias ciudades del país este domingo 4 de agosto se vivirá la gran marcha por la paz que estará enfocada en la oración, alabanza e intercesión desde las iglesias católicas y cristinas de la ciudad.

El cura párroco del santuario del Sagrado Corazón de Jesús, Martín Uberto Rojas mencionó que la conferencia episcopal de Colombia es quien ha extendido la invitación donde la idea es entregar el tiempo a Jesús.

La jornada será a partir de las 12 del mediodía desde el parque de los fundadores de la ciudad y culminará en la plaza de Bolívar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Armenia el senador Miguel Uribe arremetió contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y dijo que al cumplir 2 años de mandato es un gobierno que fracasó, además cuestionó la posición del gobierno frente a la crisis que vive Venezuela luego del resultado de las elecciones presidenciales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Génova fue seleccionado para ser la sede de la ceremonia conmemorativa del aniversario del Ejército Nacional, que se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de agosto. Este evento, contará con la presencia de la cúpula militar y reunirá a gobernadores de los departamentos del Eje Cafetero y alcaldes de sus ciudades capitales (Quindío, Risaralda y Caldas), así como a los mandatarios locales de los demás municipios del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, dos medallas de oro han logrado patinadoras del Quindío en el Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad que se cumple en Ibagué.

Estamos hablando de Lauren Bohórquez Pareja del club Kayros, de Armenia, que ganó medalla de oro en los 500 metros sprint, en pre infantil 11 años damas, en la categoría intermedia o transición

La otra medalla de oro fue lograda por Valerin Chitiva Fonseca, del mismo club, en la prueba de eliminación 4.000 metros, categoría pre infantil (11 años).

Jueves 1 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío