Flor Ruiz en lanzamiento de jabalina: fecha y cómo ver su debut en los Olímpicos 2024

Flor Denis Ruiz celebra el oro en los Juagos Panamericanos Santiago 2023

Las olimpiadas en París continúan y el turno es para Flor Ruiz, quien tiene la oportunidad de hacer historia y va con el objetivo de conseguir una medalla. La atleta colombiana debutará el miércoles 7 de agosto, pero su grupo todavía no está definido, por lo que podría hacerlo en uno de los dos turnos: 3:25 a.m. o 4:50 a.m.

Flor hizo parte de la inauguración de la delegación colombiana en París 2024 junto a su compañero, el ciclista Kevin Quintero, siendo los dos abanderados de la delegación nacional.

La vallecaucana llega con claras posibilidades de hacer una presentación histórica. Ha participado en las olimpiadas de Londres 2012 y Río 2016, donde ha ido de menos a más. En territorio inglés ocupo el puesto #30 y en Brasil logro quedarse en la posición #9. Su presente deja un panorama bastante positivo y con ilusión, en el 2023 fue la subcampeona del mundial que se disputó en Budapest, Hungría. De pasar a la siguiente ronda podría disputar la final el 10 de agosto.

Altas posibilidades de conseguir medalla olímpica

En Hungría, la marca de su rendimiento fue de 65.47 metros, donde compartió podio con la anfitriona Haruka Kitaguchi quien fue la campeona del certamen. Fue uno de sus primeros torneos luego de estar ausente en las olimpiadas de Tokio por una lesión de hombro y luego declaro que seguramente irá al mundial en la misma ciudad 2025.

🇨🇴 ¡COLOMBIA! 🇨🇴



Que se vea en todo el mundo la bandera colombiana.



Flor Denis Ruiz y Kevin Quintero.

Flor llega con 33 años de edad de la mano de un camino más que admirable en busca de París 2024, encontrándose en el tercer lugar del ranking mundial de lanzamiento de jabalina con un total de 1.326 puntos. La colombiana dio el tiquete número 24 en los atletas colombianos para la disputa de las olimpiadas

Sus logros en el 2022 también fueron positivos, fue campeona en los Juegos Suramericanos disputados en Asunción a la vez que los Juegos Centroamericanos junto al Caribe de San Salvador 2023.

Usted podrá seguir la competencia por el canal de YouTube de Claro Sports.