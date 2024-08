Plantón para exigir justicia para víctimas de un abusador sexual en colegio de Tunja

Tunja

La comunidad estudiantil de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja (ENSST) está convocando a hacer un plantón en esta institución educativa, este lunes 5 de agosto a partir de las 6 de la mañana, para pedir que se haga justicia por las víctimas de abuso sexual de un docente de este colegio, quien el jueves 1 de agosto abusó de una menor de 14 años. El victimario ya fue enviado a la cárcel.

Esta es la convocatoria que están haciendo los estudiantes, para que quienes quieran sumarse al plantón, lo hagan en la sede de la Uptc:

¿Qué sucedió?

Un docente de 60 años ha sido acusado de abusar físicamente de una estudiante menor de 14 años. Un estudiante de décimo grado de la institución, comentó sobre el incidente: “el profesor pidió a los estudiantes que salieran del salón, se encerró con una estudiante y la agredió sexualmente. Según lo que la niña relató, logró escapar del salón gritando, y una docente encerró al profesor para llamar a la Policía y facilitar su captura”, explicó el estudiante.

También mencionó que no es la primera vez que se reciben quejas sobre este docente. Las medidas tomadas por el rector del centro educativo han sido cambiar los horarios y los cursos del profesor, pero estos cambios no han sido significativos: “mi papá también estudió en la Normal y me contó que sus compañeras pasaron por situaciones similares, pero tenían miedo de hablar porque el profesor tenía un rango alto. También decían que el rector ignoraba las quejas”, añadió el alumno.

El docente ya fue enviado a la cárcel por acto sexual abusivo con menor de 14 años. “Exigimos aulas seguras para nosotros, los estudiantes, una reforma en el manual de convivencia y que nuestras voces sean escuchadas y no ignoradas”, concluyó.