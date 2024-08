Fue suspendido provicionalmente operación de catastro en Neiva

Neiva

Dicho convenio había sido suscrito entre el municipio de Neiva y la empresa de servicios de Iluminación Pública y Desarrollos Tecnológicos de Neiva S.A.S. E.S.P. – ESIP S.A.S. E.S.P. con el propósito de aunar esfuerzos para la gestión catastral municipal.

Esta medida cautelar fue adoptada en respuesta a una demanda interpuesta por los procuradores judiciales David de La Torre y Natalia Paola Campos, quienes cuestionan la legalidad y viabilidad del convenio. Los demandantes buscan la nulidad total del acuerdo, argumentando posibles irregularidades en el proceso de contratación.

Los demandantes argumentan que el acuerdo entre la Alcaldía y ESIP no es un convenio, sino un contrato. Dicen que este acuerdo viola varias leyes y que no se siguieron los procedimientos adecuados para hacerlo. Además, señalan que no había dinero disponible para este proyecto y que el Concejo Municipal no lo autorizó.

Por su parte, la Alcaldía defiende el convenio, diciendo que no ha generado ningún costo para la ciudad y que se esperaba terminar el proyecto a finales de este año. También destacan que la Alcaldía es el principal accionista de ESIP.”