Ronal Longa y Jhonny Rentería se despidieron de los Olímpicos en los 100 metros planos

Ronal Longa y Jhonny Rentería llegaron a París 2024 con la ilusión de poder hacer historia y clasificar a la semifinal de la prueba de los 100 metros planos del atletismo, considerada como la reina de este deporte. Ambos deportistas tenían marcas personales que les permitía soñar con al menos hacer parte de los 27 mejores.

El primero en entrar en acción fue Rentería. El caleño, de 27 años, hizo parte del heat 2 y partió por el carril 5, ubicación que logró gracias al tiempo con el que pudo clasificar a las olimpiadas, que fue de 9 segundos 97 centésimas , siendo este el récord nacional. Sin embargo, en las olimpiadas no tuvo su mejor actuación y terminó llegando en el octavo lugar con un parcial de 10.38.

Ronal Longa, de 20 años, tampoco tuvo el resultado esperado. El chocoano hizo parte del séptimo heat, en el que partió por el carril número 7 y cruzó la meta en esa misma posición, con un registro de 10.29, que le da su mejor tiempo de la temporada. No obstante, es muy distante de su marca personal, que está en 9.99 y fue con la que clasificó a París 2024.

Quienes se perfilan para lograr medalla en esta prueba son el jamaiquino Kishane Thompson, que tiene su mejor marca en 9.77, el estadounidense Fred Kerley (9.76) o Noah Lyles (9.81), también representante de Estados Unidos.

Reacciones de Longa y Rentería tras la prueba

Longa aseguró que una lesión en el isquiotibial que tuvo hace tres meses pudo haber afectado su rendimiento en la carrera, aunque también reconoce que su serie fue complicada, pues le tocó con algunos de los mejores del mundo.

“Estuvo duro, difícil. Tocó con unos de los mejores del mundo. Aprendí muchas cosas y ahora mejorar y recuperarme bien del isquio. Me hubiera gustado mejorar ese 10.29, no se pudo, pero sé que el próximo año será mucho mejor y podemos hacer menos del 9.99 (...) Tuve una lesión del isquiotibial y eso pudo haber afectado el desempeño en la carrera. Esto apenas inicia y el próximo año será mejor”, dijo.

Por su parte, Rentería manifestó que el desespero que tuvo en la carrera le pasó factura, pues no hizo lo correcto en el momento de la máxima aceleración de la prueba. “En los primeros 60 metros me desespero, me cuesta la carrera porque vengo con buena marca, pero en esto hay que ser muy correcto en la carrera. Me despido, pero tenemos buenas sensaciones y este año se nos ha dado muchas cosas, pero Jhonny Rentería y Ronal Longa estamos para rato en Colombia”.