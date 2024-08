¿Cuánto cuesta la entrada a las termales de Guasca y cómo llegar desde Bogotá?

El territorio colombiano es reconocido por tener diversos lugares en los que puede vivir planes naturales y relajantes, como lo son los baños termales; pues las aguas termales son fuentes naturales de agua que se calientan geotérmicamente debido a la actividad volcánica o al calor generado en el interior de la Tierra y que tienen ventajas para la salud de las personas.

En ese sentido, ancestralmente se viene aprovechando este fenómeno natural con fines terapéuticos y medicinales; ya que, debido a su paso por las rocas, las aguas termales poseen una gran cantidad de minerales y agentes prebióticos claves en procesos de relajación, por lo que se han creado lugares especializados para darse un baño relajante con aguas termales.

De esta manera, este es un plan que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de varias zonas de Colombia, como lo son las Termales de Guasca, por lo que acá le contamos todo sobre las tarifas, horarios y ruta de viaje desde la capital del país para que se programe y disfrute al máximo esta experiencia:

Precios y horarios de entrada a las Termales de Guasca

Las Termales de Guasca es uno de los sitios más emblemáticos de este municipio, en el que se promete el disfrute de aguas termales 100% naturales, sin olor, y de un color ocre ferruginoso con características mineromedicinales.

De acuerdo con el sitio web de las Termales de Guasca, estos son los pasaportes que se ofrecen:

Pasaporte Termal (ingreso de lunes a sábado)

Este pasaporte incluye el ingreso a la piscina principal, donde se puede realizar lodoterapia, hidroterapia y chorros, que operan de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Precio adulto: $37.000 COP.

$37.000 COP. Precio niño (de 1 a 10 años): $32.000 COP.

Pasaporte Termal (ingreso domingos y festivos)

Este pasaporte incluye el ingreso a la piscina principal, donde se puede realizar lodoterapia, hidroterapia y chorros, así como las piscinas romanas, los chorros de hidroterapia, jacuzzi, temazcal y el baño turco.

Sin embargo, los horarios de operación cambian debido al alto flujo de visitantes, los días domingos y festivos el ingreso se maneja en turnos de 4 horas: de 8:00 a.m. a las 12:00 m., de las 12:30 m. a las 4:30 p.m. y de las 5:00 p.m. a las 9:00 p.m.

Precio adulto: $37.000 COP.

$37.000 COP. Precio niño (de 1 a 10 años): $32.000 COP.

Sin embargo, hay algunos descuentos por compra de los pasaportes en línea y se menciona que el servicio de parqueadero tiene costo adicional. La tarifa por día es de $6.000 COP para motos y $10.000 COP para carros.

¿Cómo llegar a las Termales de Guasca desde Bogotá?

Si va a visitar este lugar ubicado en el municipio cundinamarqués de Guasca en vehículo particular, deberá salir por el nororiente de la capital, donde debe tomar la vía a la Calera - Teusaca - El Chircal - Guasca. Una vez llegue a este municipio deberá tomar la carrera 3 y dirigirse hacia la Vereda Santuario de Guasca y ubicar el sitio. El recorrido le tomará alrededor de 1 hora, dependiendo el tráfico vehícular y de la zona de Bogotá desde donde inicie su viaje.

Sin embargo, si usted es otro tipo de turista y desea llegar al lugar en transporte público, puede tomar un autobús con dirección a Guasca en la Calle 72 con carrera 13, frente la Universidad Pedagógica con un valor aproximado de $10.000 COP por trayecto. No obstante, tenga en cuenta que lo buses de Bogotá a Guasca tienen un horario de operación desde las 5:30 a.m. a las 10:30 p.m., y la ruta desde Guasca a Bogotá opera desde las 3:50 a.m. hasta las 7:15 p.m.