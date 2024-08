En Circasia, Quindío el represente legal de los bomberos no puede entrar a la estación

ARMENIA

No hay derecho, en el municipio de Circasia en el Quindío, el comandante de los bomberos no puede entrar a la estación porque otros bomberos se apoderaron de la sede y no hay servicio para atender emergencias para 30.000 habitantes de forma oficial.

El representante legal de los bomberos voluntarios de Circasia Francisco Antonio García en diálogo con Caracol Radio señaló que desde 3 años un grupo de bomberos se apoderaron de la sede de la entidad y a pesar de fallos judiciales no han querido cumplir y por eso hoy están en limbo ya que fueron declarados inoperables.

Francisco Antonio García, bombero

La problemática del cuerpo bomberos en este momento es que no hay comandante, porque el verdadero representante del cuerpo bombero soy yo en este momento por un acto administrativo que sacó el Juzgado Primero y Armenia donde ratifica que yo sigo siendo el representante legal y ratificado por el Tribunal Administrativo y la Secretaría del Interior del departamento donde despide la certificación de que yo soy el representante legal del cuerpo.

Bomberos de Circasia y veedores dando a conocer la situación de este organismos en el Quindío. Foto, Vanessa Porras Ampliar

Y agregó “hay unas personas que se han apoderado de la estación de bomberos, no he podido ejercer mis funciones como comandante como representante legal, porque he recibido hasta unos atropellos y no he podido empezar mis labores como comandante legal, o sea, prácticamente usted no puede entrar a la estación en este momento, no Señor porque tengo muchos problemas, está incluso una denuncia ante la Fiscalía”

¿Quién son los que están en la sede de bomberos?

Quien están allá son otros oficiales que creen que son los dueños del cuerpo de bomberos no es una asociación donde todos nosotros los bomberos que pertenecemos al cuerpo de bomberos somos integrantes y tenemos el mismo derecho, eso viene desde del 17 de abril de 2022 y todo empezó porque me nombraron un 28 de diciembre del 2021 y yo terminaba el 17 de abril de 2022, pero es yo tenía una resolución donde soportada de que yo iba hasta ese día que como nombrado como Comandante del Cuerpo y desde ahí empezó todo el problema, en este momento seis personas con otros que están expulsados bueno y entonces

¿Cómo funcionan los bomberos en este momento?

El representante legal de los bomberos voluntarios de Circasia Francisco Antonio García expresó que “no tengo idea cómo funciona, porque en este momento no hay recursos, porque el único que puede hacer convenios y contratos con el señor Alcalde soy yo por ser el representante legal y entonces qué está haciendo la Alcaldía para atender las emergencias ustedes que saben en este momento pues yo hace días me senté con la señor alcalde y hablé con él y tuvimos como dos o tres reuniones para que mostrándole el documento de que yo era el representante legal por el auto que había sacado. En este momento no ha habido forma de que el señor Alcalde haga conmigo contrato.

Julio César Suárez es el presidente del Tribunal Disciplinario

El concepto que tiene bomberos Circasia en este momento es bastante crítico bastante complicado, tenemos la ciudadanía de más de 30.000 personas que en este momento están llevando las consecuencias de este problema, por cuatro personas que no quieren que bomberos funcione, entonces los que están llevando a las consecuencias es la comunidad los 30.000 habitantes de la comunidad, no solo los de Circasia sino que es un corredor turístico como tal, entonces no podemos dejar de prestarle servicio, no podemos dejar acabar a bomberos Circasia con una tradición de más de 70 años, entonces por cuatro personas que no quieren dejar que bomberos funcione como debe ser.

Veedor de bomberos

Fernando Reyes veedor de los bomberos llamó la atención de la dirección nacional de bomberos, la coordinación departamental y la secretaria del interior para que tome cartas en el asunto ya que los más afectados son los ciudadanos de Circasia

Y explicó “la situación particular de Circasia, por qué esto derivó de una situación interna de los bomberos, pero afectó administrativamente y operativamente al Cuerpo de Bomberos de Circasia hasta el punto de declararlo no operativo porque no tiene dignatarios.

Pero ni la Secretaría del Interior ni la misma Alcaldía ni la misma dirección nacional de bombero han tomado determinaciones,

¿Cuál es lo procedente?

Convocar una reunión general, que nombren los dignatarios del Cuerpo de Bomberos, porque el Consejo oficial es la máxima autoridad que nombran a los dignatarios se puedan inscribir esos dignatarios y ahí sí, el comandante va a tener toda la posibilidad, preocupa mucho porque hace dos años largos que escuchamos el escándalo, vimos los vídeos unas personas que nos refieren porque hemos tratado de contactarnos con ellos porque la veeduría se basa en un equilibrio de imparcialidad que escuchamos a los unos y escuchamos a los otros a fin de llegar a algo justo y concreto pero no hemos podido contactarnos con ellos, lo dice aquí lo dicen los bomberos la afectada la comunidad total.