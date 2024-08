Conozca los sectores que estarán sin el servicio de energía este viernes en Barranquilla

Por desarrollo de trabajos preventivos de mantenimiento, la empresa Air-e informó que en el sector de la calle 85 con carrera 79, del barrio La Floresta en Barranquilla, este viernes 2 de agosto, personal técnico laborará en cambio de transformador y redes eléctricas.

En consecuencia, los usuarios residentes en esta zona percibirán suspensión del servicio de energía entre las 7:20 de la mañana y 5:30 de la tarde.

De otro lado, en el circuito Olaya se realizará mantenimiento eléctrico con breves interrupciones de energía en algunos sectores:

De 7:45 a.m. a 7:45 a.m. en la calle 69 con carrera 39B (Recreo), de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. en la carrera 34 con calle 71 (Olaya), calle 67 con carrera 44 (Boston), de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. en carrera 41 con calle 69E (Las Delicias), de 10:45 a.m. a 11:15 a.m. en carrera 38 con calle 69C (Las Delicias), de 11:30 a.m. a 12:00 p.m. en la calle 69 con carrera 45 (Colombia), de 1:00 p.m. a 1:30 p.m. en la calle 66 con carrera 45 (Boston), de 1:45 p.m. a 2:15 p.m. en la calle 65 con carrera 44 (Boston), y de 2:30 p.m. a 3:00 p.m. en la calle 69 con carrera 41 (Recreo).