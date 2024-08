Concejal de Duitama denuncia que están botando a la basura las raciones del PAE

Duitama

Con dolor, el concejal Javier Cely relató lo que evidenció con el Programa de Alimentación Escolar en Duitama luego de una visita a la Institución Educativa Rafael Reyes. Dijo el edil que, con el permiso de las economas, le explicaron los procesos, gramajes y demás y en un momento pregunto qué hacían si sobraba comida, qué pasaba con ella y la misma jefe de cocina le respondió, “que efectivamente sobraba mucha comida que había días en que fácilmente podrían sobrar para 200 personas, 200 platos”.

Sorprendido el concejal, una de las señoras le dijo que si quería verificar en mayor detalle que se pasara en la tarde cuando se hubiera terminado el servicio. Pues así fue, el concejal llegó a la 1:50 de la tarde y se encontró con que había sobrado comida por lo menos para 70 personas, para unos 70 platos, había pollo, había arroz, había lentejas, ya muchos niños habían repetido y esa era la comida que sobraba.

¿Pero qué hacen con la comida que sobra?

La respuesta sorprendió al concejal, pues le dijeron que, “no se podían llevar la comida que sobraba, que, en definitiva, la comida se tiene que botar, no se puede disponer de esa comida absolutamente”.

El concejal Cely rechazó lo que pasó. “Es algo que me causó mucha tristeza, me causó mucho dolor ver tanta comida en ese estado limpio, porque no se había servido en el en el que salió del horno iba para la basura y pues por eso hicimos la denuncia pública”.

¿Hay respuesta de la Secretaría de Educación?

El concejal de Duitama, Javier Cely aseguró que esa misma tarde, después de salir de sesión del Concejo, se fue al despacho del alcalde y habló con la gestora social y llamaron a la secretaria de Educación, Marinella Camargo, y le expresó su preocupación, pero la respuesta de la secretaria lo sorprendió aún más. “Pues ella trataba de decirme que no, que eso era falso, que eso no era así, pero pues como se ve en el video no son mis palabras, yo presenté a la coordinadora del PAE y ella dijo que efectivamente lo que dijo el concejal es verdad. Hay ocasiones en las que me toca botar la comida”.

¿Qué propone la alcaldía para evitar desperdicios en el PAE?

La secretaria de Educación de Duitama le dijo al concejal que van a contratar nueva nutricionista en la que van a tratar de darle una mejor preparación a los alimentos, como hacer la cosa más rica para que los niños la disfruten más y de esa manera se la dan completa y que harán un control más estricto para saber cuántos alimentos preparan.

El concejal, Javier Cely le insistió a la secretaria de Educación sobre qué harán si sigue sobrando comida. Y la respuesta fue aún más sorpresiva. “Que no se podía hacer absolutamente nada, que son recursos del PAE, que son recursos para los niños y que no se puede sencillamente, yo sugería que, si se los podían donar a una fundación, pero ella dijo que no se puede hacer eso porque es un delito, no se pueden tomar recursos de una parte para a una”.

Al parecer esta misma situación se presenta en otras instituciones educativas de Duitama, mientras en otras a veces falta la comida para los niños.