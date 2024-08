Omar Albornoz responde a los que lo cuestionan: “No soy una persona indisciplinada”

Omar Albornoz se convirtió en nuevo jugador de Independiente Santa Fe. El cartagenero fue uno de los tres nombres que se sumaron recientemente al plantel, junto a Jhon Duque y Vladímir Hernández, luego de encontrarse como agente libre tras su último paso por Junior de Barranquilla.

El extremo de 28 años habló en El Alargue de Caracol sobre su llegada al conjunto Cardenal. Por su parte, se refirió a su falta de oportunidades en el Junior, así como dejó claro que es un deportista disciplinado, respondiéndole a quienes lo cuestionan.

Su llegada a Santa Fe: “Se venían teniendo conversaciones positivas. Estar acá es una bendición de Dios y la oportunidad que me están dando es muy bonita. Yo tuve unos inconvenientes familiares y eso frenó todo, porque era una persona muy importante y por eso me tocó tomarme un receso para tomar una decisión, pero gracias a Dios ya estamos acá”.

Falta de oportunidades en Junior: “Pienso que la falta de minutos en Junior es normal, pero siempre me preparé. La oportunidad que Dios me regala es para que todo el mundo se dé cuenta que siempre fui un profesional, que siempre me preparé, espero estar acá por mucho tiempo y conseguir el objetivo que nos hemos trazado”.

Los que cuestionan su indisciplina: “En todo tipo de trabajo hay gente que está a gusto y otros en desacuerdo. Para los que están en desacuerdo, es mejor informarse. Yo he sido una persona que se cuida mucho, que he sido profesional, tengo mucho tiempo que no me lesiono, yo no soy una persona indisciplinada. En el fútbol y en cualquier trabajo, a una persona indisciplinada la sacan de la empresa. De mi parte, ganas de ganar y estoy muy feliz por la oportunidad”.

Refuerzos de los otros equipos: “Todos los equipos se han reforzado. La liga se ha vuelto competitiva, ya no hay favoritos y grandes. Siempre es entrarse en el equipo. Tenemos un muy buen grupo, un muy buen cuerpo técnico. Me gusta centrarme en el equipo sin pensar en el rival”.

Mensaje a la hinchada de Santa Fe: “Hay mucho compromiso con la hinchada de Santa Fe, con directivos y cuerpo técnico. Soy un profesional y voy a dar lo mejor de mí. Voy a trabajar para conseguir cosas importantes. Es un reto poder conseguir un título y estoy dispuesto a ar lo mejor de mí”.