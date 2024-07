Santa Fe anuncia el fichaje de Jhon Duque

Independiente Santa Fe hizo el anuncio de un nuevo refuerzo para el semestre que está en curso en la Liga colombiana. Se trata de Jhon Duque, volante de perfil zurdo que tuvo su más reciente experiencia en Atlético Nacional, club del cual salió tras llegar a un acuerdo para finalizar el contrato antes de tiempo y así, quedar como agente libre.

Recientemente, el volante 32 años pasó por El VBar de Caracol Radio, donde negó algún acercamiento con la institución Cardenal. “No”, inició diciendo cuando se le preguntó. “Inclusive hablé con mi representante y me preguntó ¿para dónde vamos? ¿qué vamos a hacer? y le dije: ‘Espere asimilo esto, porque me cogió muy desubicado, me dio tres días con mi familia y no he hablado con nadie de fútbol para no llenarme de ansiedad”, agregó sobre la inesperada noticia de su salida de Nacional.

Así lo anunció Santa Fe

Con un video a modo de expectativa, el conjunto Cardenal confirmó la vinculación de Jhon Duque, al que se le ve en el video usando su característico dorsal número 5. Duque llega con poca regularidad, pues apenas disputó 435 minutos el semestre anterior con Nacional.

Este será el sexto equipo del volante bogotano en su carrera, luego de haber tenido paso en Equidad, Fortaleza, Millonarios, Atlético San Luis (México) y Atlético Nacional. 287 partidos, 9 goles y 5 asistencias, son algunos de sus números a nivel profesional.

El mercado de Santa Fe

Duque es el quinto fichaje oficial del equipo de Pablo Peirano para el semestre, tras Harold Santiago Mosquera, Edwar López, Jordy Monroy y Jown Cardona. El club está a la espera de cerrar la vinculación de Vladímir Hernández y Omar Albornoz. Por su parte, las bajas han sido Jersson González, José Correa y Frank Castañeda.

Santa Fe ha disputado tres partidos en el semestre, de los cuales ganó dos y perdió el último, ante La Equidad en calidad de local. Su próximo reto será Atlético Bucaramanga.