Vladimir Hernández se confesó: ¿convenció a Omar Albornoz para fichar por Santa Fe?

A pesar de que la Liga 2024-II sigue su curso, los diferentes equipos continúan potenciando sus nóminas. Un ejemplo de lo anterior es Independiente Santa Fe, que esta semana anunció las contrataciones de Jhon Duque, Omar Albornoz y Vladimir Hernández. Apuestas interesantes para el mediocampo cardenal.

Vladimir, quien llegó procedente del Independiente Medellín, habló en El VBAR Caracol sobre cómo se dio su llegada al equipo, el rendimiento físico que trae y dio detalles sobre la charla que tuvo con el entrenador Pablo Peirano, respecto al rol que cumplirá dentro del terreno de juego, teniendo en cuenta que la nómina no usa extremos, sino carrileros.

“Siempre estamos ahí presentes, haciendo lo que nos gusta que es jugar fútbol y siempre con equipos muy reconocidos… En la parte física, venía entrenando por aparte, desde que salí de Junior. Obviamente, la intensidad es muy diferente. Llevo pocos entrenamientos, entonces esperemos antes que nada estar al 100 y, si se puede, estar el próximo partido ante Bucaramanga”, sentenció el experimentado jugador.

Y complementó respecto a si se veía portando la casaca bogotana: “Siempre están las posibilidades, en esto del fútbol nuca puedes decir que no, ni pensar que no llegarás a un equipo. Vamos de a poco”.

Fichaje por Independiente Santa Fe

Deseo de salir campeón

“El pasado semestre se les escapó el título, porque fue un equipo que estuvo muy bien. Ahora la obligación es clasificar dentro de los ocho y nuevamente estar en la final para ganarla. La gente quedó con esa espinita, entonces los jugadores que vamos llegando esperamos poder darle esa alegría a la gente”.

Llegada junto a Omar Albornoz desde Junior

“Con Albornoz no tenía comunicación, pero también se le dio la oportunidad para llegar. Nos han recibido de la mejor forma, no solo los compañeros sino también la hinchada. Hay un apoyo muy importante, que ayudará al equipo y a nosotros para cumplir los objetivos... Ni yo lo llamé, ni él me llamó. Ninguna, todo fue por separado. Cada uno habló su tema, estamos acá y esperamos dar lo mejor”.

Vladimir y el pedido del cuerpo técnico

Posición a cumplir dentro del equipo

“Con el profe Peirano pude hablar un poco. Me comentó la idea del cuerpo técnico, quiere un equipo con intensidad y se ve reflejado en los entrenamientos. Pero quizás quiere usarme más al lado del 9, entonces esperemos estar bien y ayudar al equipo con ese fútbol que tengo”.

Jugar junto al centrodelantero

“Estaré más al lado del 9. El profe con la idea que tiene, es decir con dos laterales altos y un 3 en la mitad, quizás al lado de los delanteros, Rodallega o Agustín, voy a tener esa posibilidad. Hay que estar atento a todo. En estos días entrené y espero poder estar a la altura. Daré lo mejor de mí”.

Experiencia en dicha posición

“En Junior tuve la oportunidad de jugar en esa posición, pero de los entrenadores que más me usaron allí fue Julio Comesaña, no solo en Junior sino también en el Independiente Medellín. Tuve la oportunidad de jugar ahí varias veces, esperemos que ahora en Santa Fe pueda tener esa posibilidad”.