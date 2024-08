Motos: Cascos que están prohibidos en Colombia y dan multa de hasta 15 SMMLV

Según la legislación vigente, aquellos que no utilicen un casco adecuado o no lo lleven puesto correctamente se enfrentan a multas significativas.

El uso de casco es obligatorio tanto para conductores como acompañantes de motocicletas en todo el territorio nacional.

Sin embargo, no todos los cascos están permitidos. Hay algunos que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la ley, se encuentran prohibidos y su uso generara sanciones severas.

Estas especificaciones incluyen la resistencia a impactos, la capacidad de absorción de energía y la cobertura adecuada de la cabeza de los tripulantes del vehículo.

La multas por usar un casco restringido o no usarlo, asciende a 15 salarios mínimos legales, lo que equivale aproximadamente a $580.000. Esta sanción también aplica para aquellos que no porten chaleco reflectivo durante las horas nocturnas o en condiciones de baja visibilidad.

Las autoridades de tránsito han señalado que el objetivo de estas medidas no es recaudar dinero, sino fomentar una cultura de seguridad y responsabilidad entre los “moteros”.

Tipos de cascos prohibidos

En el país, está prohibido el uso de cascos que no cumplan con los siguientes estándares internacionales o nacionales, según el código nacional de tránsito:

Norma técnica colombiana (NTC) 4533-2017: Esta norma regula las características constructivas y de seguridad de los cascos para motociclistas. Estos cascos deben estar fabricados con materiales que resistan impactos, no deben impedir la visión periférica del conductor, tienen que cubrir completamente la cabeza y los oídos hasta la base del cuello, y deben incluir un material interno que absorba parte del impacto en caso de colisión. Reglamento 22.05 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (ECE 22.05): Este estándar europeo establece requisitos para la absorción de impactos, resistencia a la penetración y sistemas de retención. Estándar Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) 218: Este estándar estadounidense incluye pruebas de impacto y entrada, así como requisitos para el campo visual y el sistema de retención.

Del mismo modo, los cascos que no incluyan en su etiquetado los datos establecidos en la resolución 1080 de 2019, como la indicación de no protección de la barbilla en caso de que no la ofrezca, también están fuera de la ley.

Puestos de control

Además de las multas, se están realizando operativos de control en diferentes ciudades de Colombia para verificar el cumplimiento de estas normativas.

Los motociclistas que sean sorprendidos sin casco o con cascos inadecuados serán sancionados de inmediato. Estos operativos se realizan en puntos estratégicos y en horarios variados para garantizar una mayor cobertura y efectividad.

Campañas educativas

Las autoridades competentes, también están trabajando en conjunto con diferentes organizaciones y empresas para promover el uso de cascos certificados.

Ellos señalan que han lanzado campañas educativas en medios de comunicación y redes sociales. Además, se están realizando talleres y charlas en algunos colegios e instituciones de educación superior para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la seguridad vial.

Sin dudas, el endurecimiento de las sanciones y las campañas recientes, buscan crear una cultura de seguridad vial en Colombia.

El uso oportuno de estos elementos básicos son cruciales para proteger la vida de todos los actores viales y así reducir el número de accidentes.