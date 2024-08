¿La Equidad es un equipo defensivo? Esto dijo Felipe Acosta sobre las críticas

Felipe Acosta, volante bogotano de La Equidad, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre el buen momento que atraviesa el equipo Asegurador en el presente campeonato. Acosta fue determinante para los dos más recientes triunfos del equipo, anotando los goles de la victoria 1-0 contra Santa Fe y Nacional.

Felices por sus dos recientes triunfos

“Siento que el equipo viene trabajando muy bien y hay veces que a pesar de que uno trabaja bien, puede que los resultados no acompañen, pero siento que estas veces, los resultados, que muchas veces son accidentes, han estado a nuestro favor, eso obviamente es también un aliciente para continuar creyendo en el trabajo, seguir confiando y para tener esa motivación para seguir empujando y no dejarnos bajar de la posición en la que estamos”.

¿Planificaron esos partidos de igual manera?

“Cada rival tiene sus características y sus peculiaridades, pero nosotros como equipo sabemos que lo que nos hace fuertes es la táctica y mantener el arco en cero. Después de tener el arco en cero buscamos oportunidades que nos den con efectividad una ventaja sobre el rival y, a partir de ahí, seguir creyendo en nuestra estrategia. Creo que sí, los dos partidos son distintos por la modalidad de juego de cada equipo, pero nosotros somos fieles a nosotros y sabemos que nosotros, poniendo las condiciones, podemos marcar diferencia en los partidos y no dejar que el rival ponga condiciones sobre nosotros, sino nosotros, desde una formar proactiva, poder sacar diferencia en cada partido llevando el juego a donde nosotros nos sentimos cómodos”.

Sus condiciones le permiten aportar en ataque

“En el área personal siempre es una gratificación marcar y si los goles sirven para que el equipo sume de a tres, eso es lo más importante. En cuanto a la posición, el fútbol de hoy en día es un deporte muy total, donde los jugadores deben tener la capacidad para aportar en las dos áreas. Yo tengo la energía, la capacidad y el despliegue para poder estar en las dos áreas, me gusta mucho pisar el área rival y hacer goles. Siempre estando y pisando el área rival, uno tiene esas oportunidades más marcadas, obviamente a la hora de defender, tengo que ser el primero en comprometerme y en ayudar a que el equipo tácticamente esté cumpliendo con todas las labores. Hoy en día es un fútbol muy exigente y creo que tengo esas habilidades que me permiten estar a la altura de eso”.

¿Por qué Equidad se desinfla en las finales?

“No sé si sea una tendencia, el semestre pasado sí pasó. Todo lo que pasa tiene una razón y obra para bien, lo que pasó el semestre pasado fue un aprendizaje que todos algo sacamos de ahí y nos hace mucho más fuertes para que este semestre tengamos herramientas distintas para vivir ese momento, ser nuestra mejor versión y sacar lo mejor que tenemos para que cuando lleguemos a cuadrangulares podamos aprender de lo vivido y hacer una mejor presentación”.

¿Les molesta que los llamen defensivos?

“No, eso es respetable, hay gustos en el fútbol y hemos visto más de una vez que hay equipos mundialmente que juegan así. Ya depende de lo que quiera el hincha y con lo que sea afín en cuanto a estilos. Pero si lo que uno busca es ganar y está dando resultados, creo que es completamente irrelevante de que forma se gane, siempre y cuando uno sea legal y cumpla con todos los requisitos del reglamento, no hay ningún inconveniente, porque todos son formas respetables de conseguir el objetivo que es disfrutar y ganar. Si eso le gusta o no a la gente, es cuestión de cada uno”.

¿Qué análisis han hecho del Once Caldas?

“Acá no hay tiempo para quedarse en las celebraciones, Once Caldas viene haciendo un trabajo increíble, tiene una labor clara, vienen trabajando semestres atrás con esa ideología y siento que están entiendo muy bien lo que les pide el profesor. Van a ser un equipo complicado, pero siento que, lo que dije antes, si nosotros nos mantenemos fieles a lo que vinimos trabajando, creo que vamos a hacer lo necesario para que las cosas se vayan a nuestro favor”.

¿Se siente mejor como jugador o como administrador de empresas?

“Las dos. Una cosa no quita la otra, en la administración de empresas, en lo que yo aprendí cuando me estaba preparando, era no solo administrar empresas, sino todo, recursos, espacios, relaciones y en el fútbol todo es administración, saber administrar tu cuerpo, tus esfuerzos, tu energía. Una cosa me permite vivir la otra de la mejor forma, se complementan bien y van de la mano. Las dos cosas van para el mismo lado y las dos me sirven para ser mejor en cada una”.