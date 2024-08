Así será la gira de despedida de Joaquín Sabina: Hola y Adiós

El maestro de Úbeda es un cantante y poeta, que por casi medio siglo ha estado presente en la industria musical, convirtiéndose en uno de los exponentes más importantes de la poesía de calle en español. Dentro de su repertorio, se encuentran éxitos como “Y Nos Dieron las Diez”, “19 Días y 500 Noches” y “Tiramisú de limón”.

La última vez que Sabina visitó Colombia fue en marzo del 2023, cuando se presentó en la ciudad de Bogotá, en el Movistar Arena, en su gira “Contra todo pronóstico”, la cual se pensaba, sería su despedida de los escenarios.

El artista español Joaquín Sabina, que lleva más de 40 años compartiendo su música, anuncia su última gira, a los 75 años, en el 2025.

Colombia podrá disfrutar de la despedida musical de Sabina, en una única presentación el 12 del 2025 marzo en el Movistar Arena.

Aunque aún no se han confirmado todas las fechas que tendrá la gira, Sabina se subirá por última vez al escenario para que, junto con sus fanáticos celebren al unísono “su faceta de trotamundos guitarra en ristre celebrando su propia supervivencia con este convite de despedida”, afirmó la productora encargada del concierto, Páramo.

A pesar de que Sabina no ha compartido todo lo que compartirá en su gira, sí adelante que en HOLA Y ADIÓS, “ya no habrá más periplos interminables por recintos multitudinarios, pero se guarda en la manga el as de reaparecer a placer, sea porque las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir”. Se espera que sea un evento lleno de poesía, guitarras y una velada muy romántica.

Esta despedida, es más bien un homenaje en su expresión más Sabina, pues, de acuerdo con un comunicado oficial del evento, “por supuesto, esa esencia trasnochada jamás dejará de escribir las historias y canciones que siempre le rondarán la mente”.

Por su parte, Sabina compartió un video a través de sus redes sociales, en el que comparte la emoción de estar por última vez en el escenario, en lo que en sus palabras denominó como: “de verdad la última” gira. A su vez, termina su aparición diciendo: “sé que no me vais a fallar, yo prometo no fallar tampoco”.

Esta gira comenzará en febrero del 2025 y durante 11 semanas visitará: México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina y posteriormente se presentará en España y Europa, terminando este evento en noviembre.

La preventa estará disponible a partir del próximo 5 hasta el 8 de agosto.