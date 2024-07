Por falta de servicios públicos residentes protestaron en unidad de San Antonio de Prado

Medellín, Antioquia

Los residentes de la Unidad Arboletes de San Antonio, ubicado en el corregimiento de Medellín, San Antonio de Prado, protestaron durante la mañana de este miércoles 31 de julio por malas condiciones de su vivienda; debido a mal servicio de acueducto, electricidad, inexistencia de manejo de residuos e incumplimiento en las entregas de las obras restantes en la unidad residencial, después de 4 años de haber comenzado a entregar las viviendas.

#Protesta l En San Antonio de Prado, habitantes de la Unidad Residencial Arboleda de San Antonio protestan porque tienen agua 1 hora al día, los tanques tienen larvas y no tienen manejo de residuos, además del incumplimiento en la entrega de las obras que compraron en Comfenalco. pic.twitter.com/lpR87BhlfD — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) July 31, 2024

Reclamaciones

Entre las principales reclamaciones está que no se ha podido legalizar el acueducto con EPM, que los tanques del agua no se han entregado en totalidad y los que están no tienen las condiciones óptimas para el servicio, haciendo que el agua tenga larvas y esté expuesta a otros contaminantes, perjudicando su salud al consumir el servicio que desde hace 6 días estaba siendo racionado por apartamento 1 hora al día.

Los residentes alegan que tienen paredes con humedades después de 2 años de entrega, que no tienen ascensor para una torre de 11 pisos y no han entregado la rampa, lo que provocaría que adultos mayores y enfermos tengan que subir a pie las escalas. Señalan que hay varias filtraciones de agua en los últimos pisos, que no se ha habilitado la red contra incendios, que no entregaron shut de basuras y tampoco han habilitado la entrada principal de la torre de parqueaderos.

Esto fue lo que señaló Cristina Zapata, una de las habitantes afectadas expresó porqué realizaron esta manifestación: “Compramos la propiedad y se nos entregó una propiedad media, sin servicios legalizados, sin puentes de acceso a las unidades. Tenemos que subir 15 pisos, la torre de allá está en esa problemática, problemas de basura, agua contaminada. Realmente aquí nos entregaron la mitad de una vivienda”.

¿Quién responde?

Aunque la compra la hicieron a Comfealco, la constructora responsable sería Inserco, que, según las denuncias, no ha adelantado la gestión para resolver la problemática que llevan años padeciendo.

“En todas las reuniones siempre dicen: no tenemos respuesta, vamos a verificar, vamos a mirar con gerencia y nunca ha habido pues como una respuesta clara. Entonces desde Personería se le exigió a la constructora que el 12 de agosto nos deba entregar un cronograma claro con fechas estipuladas de todos los solicitudes o peticiones”, expuso Alejandro Larga, miembro de la administración de la unidad residencial.

Por su parte, la constructora, expresó mediante un comunicado que durante los próximos meses se terminarán las obras faltantes, como el parque infantil prometido, el puente vehicular y los servicios básicos de agua y disposición de residuos:

“Acueducto: desde la sociedad Promotora Arboleda de San Antonio S.A.S, se ha venido trabajando con EPM para efectuar las actividades que se encuentran pendientes, las cuales se proyecta terminar en diciembre del presente año. Es importante tener en cuenta que esta legalización no depende únicamente de las labores de la Promotora, si no que intervienen diferentes actores.

Shut de basuras: en agosto vamos a reiniciar las obras que esperamos terminarlas en noviembre y poner en funcionamiento todo el plan de manejo de residuos.

Nuevamente, agradecemos su confianza y paciencia. Queremos recordarle que desde la sociedad Promotora Arboleda de San Antonio, nos comprometemos para terminar todas las gestiones pendientes”.

Por ahora, la comunidad está expectante del cumplimiento de las promesas y fechas, porque señalan que están cansados de que después de años y dinero invertido, estén expuestos a tantas incomodidades en su propia casa.