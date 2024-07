Colombia busca ante Canadá su primera clasificación a cuartos de final de unos Olímpicos

La Selección Colombia quiere hacer historia en París 2024. El equipo de Ángelo Marsíglia está muy cerca de lograr, por primera vez, superar la fase de grupos de unos Juegos Olímpicos en el torneo de fútbol femenino. Para eso, con cualquiera de los tres eventuales resultados ante una controversial Canadá, se asegura un puesto en los cuartos de final.

Colombia, por un encuentro con la historia

El combinado nacional inició el torneo cayendo 2-3 ante Francia en un juego raro, pero en el que ilusionaron con por lo menos llevarse un punto. Sin embargo, no terminó siendo así y, por el contrario, hubo más adversidad cuando la delantera Mayra Ramírez se fue expulsada por una falta contra una jugadora gala. La sanción de la jugadora del Chelsea fue de dos compromisos, por lo que no estuvo ante Nueva Zelanda y tampoco lo hará ante Canadá, pero sí podrá estar en los eventuales cuartos de final.

Ya en la segunda salida contra Nueva Zelanda, Colombia logró su primera victoria en unos Juegos Olímpicos luego de dos participaciones: en Londres 2012 y Río 2016. Este triunfo, con goles de Marcela Restrepo y Leicy Santos, le dio la ilusión al país de poder avanzar de ronda.

Frente a Canadá, las vigentes campeonas olímpicas y quienes llegan de vencer a Francia 1-2, será un partido crucial, aunque las colombianas tienen la ventaja de que cualquier resultado sirve. De ganar, llegarán a 6 puntos y podrían avanzar incluso como líderes del Grupo A; un empate les permite tener 4 puntos y, dependiendo del otro juego entre Francia y Nueva Zelanda, se decidirá la ubicación en la que clasifiquen; la derrota también les daría opciones de avanzar siempre y cuando les favorezca la diferencia de gol.

TAS ratificó sanción a Canadá

El Tribunal Ad Hoc del Tribunal de Arbitraje Deportivo de París para los Juegos Olímpicos anunció que la decisión sobre la apelación de Canadá contra la deducción automática de seis puntos que impuso la FIFA a su equipo femenino se mantiene. Canadá fue sancionada por el espionaje con drones en los entrenamientos de Nueva Zelanda.

“El recurso se basa en la desproporcionalidad de la sanción, que creemos que castiga injustamente a las atletas por acciones en las que no tuvieron parte y va mucho más allá de restablecer la equidad en el partido contra Nueva Zelanda”, explicó en un comunicado la Federación Canadiense de Fútbol publicado este lunes. No obstante, no fue aceptado por el TAS.

Así las cosas, las canadienses se jugarán un partido a vida o muerte ante Colombia. Debido a la deducción de puntos, cuentan con 0 unidades en la tabla del Grupo A, a pesar de haber ganado sus dos compromisos ante Nueva Zelanda y la anfitriona Francia.

La Tricolor, por su parte, con un empate le bastará para meterse por primera vez en los cuartos de final del certamen Olímpico. No obstante, incluso una derrota los podría dejar instalados, aunque eso dependerá de cómo termine la diferencia de gol.

Probables formaciones de Colombia vs. Canadá

Colombia: Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Ilana Izquierdo, Marcela Restrepo; Catalina Usme, Leicy Santos, Linda Caicedo y Manuela Pavi.

D.T.: Ángelo Marsiglia.

Canadá: Kailen Sheridan; Jade Rose, Vanessa Gilles, Kadeisha Buchanan, Gabrielle Carle; Rebecca Quinn, Simisola Awujo, Cloe Lacasse, Ashley Lawrence, Jessie Fleming, Nichelle Prince.

D.T.: Andy Spence (e).