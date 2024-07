Todos los anuncios de Marvel en la San Diego Comic-Con y el regreso de Robert Downey Jr

Del jueves 25 al domingo 28 de julio se desarrolló uno de los eventos anuales más importantes de la industria del entretenimiento, la San Diego Comic-Con, en su edición 2024. Durante esta convención, miles de fans alrededor del mundo se reúnen a compartir sus pasiones por los videojuegos, los cómics, las películas, las series y el cosplay, siendo también uno de los espacios más significativos en términos de anuncios para los grandes empresarios de la industria.

El Hall H de San Diego Comic-Con es testigo cada año de diferentes paneles donde se anuncian los proyectos venideros de grandes estudios como Marvel, que este año no se reservó en grandes revelaciones sobre el futuro de su Universo Cinematográfico. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, dirigió este panel donde se enfocó en varios proyectos cercanos de la franquicia que recientemente estrenó ‘Deadpool & Wolverine’, siendo este el primer paso en su nueva era de entretenimiento.

¿Cuáles fueron los anuncios más importantes? Aquí le contamos que se viene para el futuro de la franquicia más exitosa de todos los tiempos, que este fin de semana superó la marca de los 30 mil millones de dólares recaudados en taquilla durante toda su historia.

Detalles de ‘Captain America: Brave New World’

El futuro más cercano para Marvel apunta a Sam Wilson, el personaje interpretado por Anthony Mackie y a quien anteriormente conocíamos como Falcon, pero que recientemente ha asumido el manto del Capitán América, dejado atrás por Steve Rogers (Chris Evans). ‘Captain America: Brave New World’ es el próximo estreno de Marvel Studios, programado para febrero del 2025, siendo esta su película número 35. Cabe resaltar que hasta ahora solo se nos había revelado un primer tráiler.

El panel nos reveló al villano oficial de esta película, quien será interpretado por Giancarlo Esposito, será el Rey de la Sociedad Serpiente, organización de supervillanos que poseen poderes de reptiles, y su nombre será Sidewinder.

También se dio espacio a Harrison Ford, el legendario actor de Hollywood, que en esta película interpretará nuevamente a un presidente, “Thunderbolt” Ross, y quien se convertirá en Red Hulk, a quien pudimos ver en el primer tráiler. Ford habló de lo orgulloso que está de ser parte del Universo Marvel.

Kevin Feige confirmó que esta película estará más inspirada en la segunda entrega del Capitán América, ‘El Soldado del Invierno’, y que tratará temas más terrenales que los que se han tratado en el UCM recientemente. También se confirmó que esta película introducirá al “Adamantium” al universo cinematográfico, una aleación de metal prácticamente indestructible que es muy importante en los cómics de Marvel.

‘Thunderbolts’ los antihéroes de la nueva era de Marvel

Si en DC tenemos al Escuadrón Suicida, Marvel tiene a los Thunderbolts.

Este grupo de antihéroes está conformado por Bucky Barnes, el Soldado del Invierno; Ava Starr, Ghost; John Walker, U.S. Agent; Yelena Belova, Viuda Negra y la hermana de Natasha Romanoff; Alexei Shotakov, el Guardián Rojo; y Antonia Dreykov, Taskmaster. Todos estos personajes ya han sido introducidos en el UCM, muchas veces como villanos o aliados en películas como ‘Black Widow’ (2021), ‘Ant-Man and the Wasp’ (2018) y en series como ‘The Falcon & the Winter Soldier’ (2021).

La película que contará con este equipo tiene su estreno programado para mayo del 2025, y aún no se conocen muchos detalles sobre su trama y desarrollo.

Durante el Hall H se mostró por primera vez al público material exclusivo de la película. El clip reveló detalles emocionantes de la cinta y obtuvo grandes reacciones de los fans. Quienes vieron este material ya comparan la cinta a ‘The Suicide Squad’ de James Gunn (2021).

Fantastic Four, la primera familia de Marvel, llega al UCM

Los fanáticos están sin duda muy emocionados por la llegada de los Cuatro Fantásticos al Universo Cinematográfico de Marvel, siendo uno de los grupos de superhéroes más queridos. Se anunció el nombre completo de su futura película durante este panel: ‘The Fantastic Four: First Steps’. Además, se confirmó que iniciaría su producción el martes 30 de julio y que será estrenada el 25 de julio del 2025.

Durante el panel se mostró un primer teaser oficial a los asistentes y su director, Matt Shackman, aseguró que la película estará muy ligada a los cómics y que contará con una vibra de 1960 retro-futurista, demostrada perfectamente por el diseño del auto de los Cuatro Fantásticos, que se dio una vuelta flotando por el Hall H.

Se confirmó también que los Cuatro Fantásticos serán importantes en las próximas entregas de los Vengadores. El cast principal de la película demostró su gran química y su emoción por el desarrollo de esta cinta. Además, tuvimos un primer vistazo a Galactus, uno de los villanos más icónicos de Marvel que finalmente haría su aparición en el UCM en esta cinta.

‘Secret Wars’ y ‘Doomsday’: el futuro de Los Vengadores

El momento más emocionante de la noche en el Hall H llegó al hablar de los héroes más poderosos del planeta, los Vengadores.

Si bien anteriormente se había anunciado que las películas 5 y 6 de este grupo de superhéroes serían ‘Secret Wars’ y ‘Kang Dynasty’, al parecer habría grandes cambios creativos con la llegada de los mutantes, de los Cuatro Fantásticos y el despido del actor Jonathan Majors.

Recordemos que este interpretaba a Kang, quien sería la mayor amenaza para el multiverso del UCM y a quien ya vimos en la serie ‘Loki’ y en la película ‘Ant-Man & the Wasp: Quantumania’. Sin embargo, Majors fue encontrado culpable en un caso judicial de violencia doméstica contra su exnovia, por lo cual Marvel cortó toda relación con él y dio un nuevo giro a su universo cinematográfico.

Durante el panel se confirmó que estas dos películas de los Vengadores serán dirigidas nuevamente por los Hermanos Russo, los responsables detrás de cintas como ‘Infinity War’ (2018) y ‘Endgame’ (2019).

‘Doomsday’ será estrenada en mayo del 2026 y ‘Secret Wars’ saldría el año siguiente, en mayo del 2027. Ambas películas tendrían a un nuevo villano principal, bien conocido por los fans de Marvel y de los Cuatro Fantásticos: el Doctor Doom. Pero, ¿quién interpretará a este villano?

El regreso de Robert Downey Jr. a Marvel

Tras 5 años del estreno de ‘Endgame’ y la despedida de Robert Downey Jr. como el amado Tony Stark (Iron Man), el actor hizo estallar al Hall H al revelarse como el intérprete del Doctor Doom, el gran villano de esta nueva era en Marvel.

Aunque el actor trató de distanciarse del estudio de superhéroes al buscar el prestigio cinematográfico participando en películas como la galardonada ‘Oppenheimer’ (2023), al parecer no pudo resistirse a regresar después de obtener su Oscar a mejor actor de reparto. La decisión de traer de vuelta al actor tiene divididos a los fanáticos de la franquicia.

Aún no se sabe mucho sobre la trama que se desarrollará con este actor, pero se sabe que es el nuevo gran villano al que los héroes del UCM se enfrentarán en esta nueva y emocionante era. Victor Von Doom es uno de los personajes más queridos por los fanáticos de los cómics de Marvel, y seguro será un gran reto actoral para RDJ.

“Nueva máscara, misma tarea”. Declaró el actor Robert Downey Jr. durante el panel y también en su cuenta de Instagram.