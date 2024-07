Nació en USA, pero representa a Colombia ¿por qué?: Luisa Blanco, finalista Olímpicos 2024

Luisa Blanco, la destacada gimnasta de Colombia, garantizó su participación en los Juegos Olímpicos al llegar a la final de all-around en Santiago 2023. Con este logro, se convirtió en la vigésima séptima colombiana en asegurar su lugar para los Juegos de París 2024.

Ya en las olimpiadas, Blanco consiguió su clasificación a la final luego que se quedó con el último cupo (24) rumbo a la fase definitiva, manteniendo así la posibilidad de ganar medalla. La final del All Around está programada para el próximo jueves 1 de agosto, día en el que la gimnasta luchará por alcanzar un lugar en el podio de París 2024.

Sus orígenes como gimnasta en los Estados Unidos

Luisa Blanco nació en Los Ángeles, California, donde sus padres migraron buscando mejores oportunidades. Aunque creció en Estados Unidos, en su hogar siempre se hablaba español y se mantenían tradiciones colombianas, como escuchar música los fines de semana. A los seis años, la familia se trasladó a Frisco, Texas, donde Luisa comenzó a entrenar en la prestigiosa World Olympic Gymnastics Academy (WOGA), conocida por formar a destacadas gimnastas como Nastia Liukin y Carly Patterson.

Su talento la llevó a la Universidad de Alabama y la ha posicionado como una de las mejores gimnastas en la NCAA. En 2021, ganó el campeonato nacional en la viga de equilibrio y en 2023 fue finalista del premio AAI, que reconoce a la mejor gimnasta universitaria en Estados Unidos.

Blanco anunció en junio su trabajo para obtener la doble nacionalidad colombiana y así representar al país en competencias internacionales. En julio, viajó a Cúcuta para competir en el Campeonato Nacional, cumpliendo así su sueño de conocer la tierra que sus padres tanto amaban. Tras sentir fuertes lazos con su herencia colombiana desde niña, pudo finalmente experimentar lo que significa estar en “casa”.

Después de entrenar en Minnesota junto a la campeona olímpica Sunisa Lee y su entrenador Jess Graba, se preparó para su debut en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Su esfuerzo dio frutos cuando logró el octavo puesto en la final femenina all-around, asegurándose una cuota provisional para los Juegos Olímpicos de París 2024. Luisa reflexionó sobre su trayectoria y recordó cómo, motivada por su familia y desafiando las expectativas, ha alcanzado sus sueños, una experiencia que ha superado todas sus expectativas.

Tras conocer su clasificación al certamen, Luisa dio una entrevista al portal Olympics.com donde dijo “Pienso en aquella niña pequeña que comenzó, y toda la gente que algún momento me dijo que no podría conseguirlo. Me centré en la voz de mi madre. Todo lo hago por mi familia”, confesó que al final de una noche que, como su primera visita a Colombia, fue acaso más de lo que jamás esperó”.

🤩🇨🇴 ¡Debut histórico! Luisa Blanco es la primera mujer colombiana en clasificar a la final olímpica del All-Around femenino 🙌🏼✨



Tras ocupar la casilla 2️⃣4️⃣ con 51.698 puntos 🫡



¡Eres grande Luisa! ❤️ a seguir con toda por este sueño olímpico en #Paris2024 pic.twitter.com/8cfLO3eJhL — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) July 28, 2024