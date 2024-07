Líderes sociales advierten que sus denuncias por amenazas las están archivando

Cúcuta

Líderes sociales en Norte de Santander expresan que, a pesar del peligro que corren sus vidas, autoridades están recibiendo sus denuncias, pero estas quedan paralizadas y finalmente son archivadas, dejándolos desprotegidos frente a amenazas de muerte que muchos de ellos han recibido.

“Si nos atienden y a la vez no. Sí porque me tomaron la denuncia como tal, pero después la archivaron” dijo Elvia Meneses, líder social del municipio de Los Patios.

Más información Santander denuncia traslado de grupos guerrilleros de la región hacía su departamento

Indicó que “no entiendo por qué hacen ese tipo de cosas, será porque aún no me han visto muerta. Van a abrir esas investigaciones cuando ya esté muerta yo, porque yo creo que, si saben que casi me matan, entonces no entiendo por qué tienen que archivar algo aún sabiendo que la persona que me mando a matar dijo que lo iba a seguir intentando”.

Pidió a la Fiscalía que supervise todas esas denuncian que han realizado los líderes en esta región, recordándoles que muchos de ellos se encuentran en zonas rojas.

Más información Combates entre Ejército y disidencias del frente 33 de las farc

“Que supervisen y vean con claridad la situación que nosotros, en Norte de Santander, estamos llevando como líderes y que de verdad esto es bastante complicado y delicado” añadió Meneses.

Resaltó que, a pesar de las amenazas, nunca ha pensado en dejar de ejercer el liderazgo porque ella nació para esto.