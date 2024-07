Así son las pistas de atletismo para los Juegos Olímpicos de París 2024: Medidas y más

Desde el inicio de los Juegos Olímpicos, en Grecia, el atletismo ha estado presente en todas las ediciones que se han organizado en la historia, lo único que ha cambiado es la cantidad de pruebas dentro de la disciplina, como la marcha. Sin embargo, se mantiene la prueba de 100 metros, considera la primera prueba olímpica.

París 2024 contará con más de 45 pruebas de atletismo, entre la rama femenina y masculina, incluidos 20 kilómetros de marcha, 100 metros valla, 10.000 metros, revelos 4x400, 400 metros y maratón de marcha por relevos mixtos, entre otras pruebas.

La pista en la que los atletas estarán disputando las competencias de atletismo en el Stade de France, tiene algunas particularidades, comparada con otras pistas alrededor del mundo y que han sido utilizadas también para la celebración de las olimpiadas.

Las pistas de atletismo en París 2024

La pista fue diseñada y producida por la empresa italiana Mondo, especializada en la producción de superficies deportivas y colaboradora de World Athletics desde 1987. Aunque el diseño parece algo sencillo y sin relevancia para la competición, en realidad, este está pensado para el rendimiento de los atletas, tal como lo revela una publicación oficial de la organización de los Juegos Olímpicos.

La pista, que se creó con la idea de mejorar el rendimiento deportivo, está hecha de caucho, con más de 17 mil metros cuadrados y nueve carriles, valió cerca de tres millones de euros y se espera que tenga una vida útil de aproximadamente diez años.

Según lo que Alessandro Piceli, responsable de investigación y de desarrollo de la empresa italiana, le contó a la organización de los Juegos Olímpicos ce centraron en “la conexión dinámica entre la pista y una nueva generación de zapatillas (…) Para la pista, solo vemos la estética, pero hay un gran trabajo que se dedica a la capa inferior”.

Igualmente, entre las estrategias de la organización para crear los Juegos Olímpicos más sostenibles y verdes, que incluye la utilización de camas de cartón, la empresa utilizó productos reciclados, utilizan productos no fósiles y no derivados del petróleo, con un porcentaje de más del 50% de materiales renovales y no fósiles.

¿Cuándo comienzan las pruebas de atletismo?

En París, el atletismo contará con 12 carreras, cuatro de saltos, cuatro de lanzamientos, dos pruebas combinadas y dos relevos en cada categoría, masculina y femenina; las competencias comenzarán a partir del jueves 1 de agosto con la prueba de 20 kilómetros para hombres y mujeres y finalizarán el 11 de agosto, con el maratón femenino.

Presencia colombiana en atletismo

Colombia contará con presencia en varias de las pruebas de atletismo de París 2024: