Delincuentes cibernéticos: hombre fue a pagar el internet y perdió más de 2 millones

Bogotá

El día 12 de julio Fabián realizó una transacción por el portal web del Banco Popular para el pago de una factura de su servicio de internet con la compañía Claro por un valor de 106 mil pesos.

“Ingresé como lo hago desde hace más de 20 años. Ingresé al portal, llené los datos y me llegó mi código de acceso. Cuando de un momento a otro me llega que mi transacción por dos millones y medio ha sido realizada”, manifestó la víctima.

Inmediatamente se comunicó con el Banco Popular para decir que él no había aprobado ninguna transacción por esa suma de dinero. Revisó el link de la cuenta y se percató que habían suplantado el portal web de Claro, no obstante pesé a que es una gran cantidad de dinero, la entidad bancaria no alertó de este fraude o del movimiento que se estaba haciendo.

Fabián interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía, pero no ha podido ampliar datos sobre lo sucedido debido a que en el banco no le han proporcionado información sobre a qué persona, razón social o el número de celular al que se transfirió esa cantidad de dinero.

Adicionalmente el hombre menciona que ahora al querer realizar cualquier tipo de transferencia desde su cuenta esta se encuentra bloqueada y no le permite realizar ningún tipo de movimiento.

“El Banco Popular permitió que a través de otro navegador pudieran tener acceso a la plataforma y pues me hurtaron mi dinero y hasta la fecha no ha recibido respuesta a mi derecho de petición”, agregó.

Fabián exige una respuesta a su requerimiento con información para poder continuar con el proceso legal y la reintegración de su dinero por parte de la entidad.

Asimismo, hizo un llamado a Claro a que revise que más portales no tengan este dominio con el que fácilmente pueden engañar a más ciudadanos.