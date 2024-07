Santiago Buitrago: Si Pogacar pudo llegar a ese nivel, nosotros con mucho trabajo podemos

Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), pedalista colombiano. (Photo by Alex Broadway/Getty Images)

Santiago Buitrago habló en Caracol Deportes Domingo sobre su reciente participación en el Tour de Francia 2024, competición a la que acudió como líder del Bahrain Victorious y en la que terminó dentro del top-10. Se trata de un resultado más que importante, teniendo en cuenta que era su debut en la carrera más relevante de la temporada.

Justamente dicho gran rendimiento le permitió a Buitrago ascender más de 20 posiciones en el ránking de los mejores ciclistas del mundo, ocupando ahora la casilla 53 del conteo con 1454.62 puntos. Asimismo, se trata del segundo colombiano mejor ubicado, luego de Daniel Felipe Martínez, quien es trigésimo con 1815 puntos.

“Fue una participación positiva. Trabajé bastante para hacer una muy buena presentación en el Tour. Quedo contento con que lo intenté todos los días, porque di lo mejor de mí y al final un top-10 con el gran cartel que había en el Tour, para mí es bastante importante. Me deja un buen punto de partida para los Tours próximos que espero correr”, sentenció.

Por otro lado, reconoció que correr junto a los mejores del mundo, más exactamente frente al UAE Team del campeón Tadej Pogacar, fue todo un reto: “Cuando ves que hay tanta diferencia entre Pogacar y el resto, te complica un poco la forma de correr, de plantearte. Es decir, si vale la pena ser agresivo o no porque al final no era solo él (Pogacar), sino un UAE que controlaba muy bien”.

Y complementó respecto a la escuadra de los los Emiratos Árabes: “Creo que eso limitaba un poquito y me limitaba a mí, porque si decías que hacías un ataque lejano, a dónde vas porque te controlan bastante. Limitan muchísimo las opciones de los demás (corredores del UAE), pero si ellos pudieron llegar a ese nivel, pues yo creo que con trabajo y con mucha preparación también nosotros podemos llegar a ese nivel y volver a estar en la disputa de un Tour y del resto de carreras. El resto de carreras la siguen ganando los mismos, entonces la idea es volver a estar en el marcador”.

Participación en Juegos Olímpicos

Santiago Buitrago tendrá la oportunidad de disputar sus primeros Juegos Olímpicos, a raíz de la baja de Egan Bernal. Así pues, reconoció que llega con suma ilusión y al 100 por ciento desde lo físico, a pesar de haber disputado hace unos cuantos días el Tour de Francia.

“Más que confianza, me da seguridad saber que pude terminar el Tour de una forma buena y no del todo cansado, o sea que puedo entrenar y hacer los trabajos muy bien. Eso me da muchísima seguridad de cara a los Olímpicos, va a ser un recorrido bastante largo, somos muy pocos corredores y va a ser muy complicada la carrera, el control más que todo”, analizó.

Y agregó sobre su estrategia: “Toca ir dispuestos a una carrera que va a ser muy agresiva, va a ser una clásica en la que hay que saber correr, ser muy inteligente y aprovechar cualquier oportunidad. Si lo que dice el día me da confianza para esto es Olímpicos, espero que para ese día tenga las mismas piernas”.