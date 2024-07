Maury Martínez y Edgar González, primeros venezolanos que votaron en Cúcuta.

Cúcuta

En Cúcuta, ya se registraron los primeros votos en el consulado de Venezuela. Maury Jos Martínez y Edgar Armando González se convirtieron en las primeras personas que sufragaron en esta ciudad. A las afueras de esta sede consular se registra un ambiente esperanzador, se escucha música llanera y muchos de los venezolanos después de votar, salen con lágrimas en sus ojos.

🇻🇪 #VenezuelaElige Maury Jos Martínez y Edgar Armando González son los primeros votantes en el consulado de Venezuela en #Cúcuta.



“Hace 10 años yo vine y voté acá y quedé inscrito acá. Estamos en la lucha para que se dé un cambio, así como apoyamos al comandante, hay que sacar ahora a ese que no funciona, porque estamos muy mal. Yo tengo una pensión de allá, que son $14.000 colombianos y solo me alcanzan para un cartón de huevos. Por eso aprendí a cortar árboles, a podar, a trabajar como ayudante de construcción y así es que me he mantenido” dijo Edgar Armando González.

Por su parte, Maury Jos Martínez indicó que “nuestra querida Venezuela ha sido maltratada durante estos 25 años. Esta lucha la comenzamos muchos de los que estamos aquí desde hace muchos años. Yo trabajé en 25 procesos electorales, no fue fácil, ahora eso está duro allá pero la gente está guerreando por una Venezuela libre, por todos los que nos quedan allá y esa es la fuerza que tenemos que darle desde acá, porque también estamos apoyando con todo lo que podemos y necesitamos”.

Andrés Calles es el jefe del comando de campaña de Venezuela en Cúcuta y aseguró que “aunque estemos en Colombia, hoy vivimos una mañana venezolana. Entonamos el himno de Venezuela y se alzó nuestra bandera. Comenzaron a llegar nuestros compatriotas para votar. Los primeros minutos han transcurrido con mucha tranquilidad, con mucha paz”.

Las urnas estarán habilitadas hasta las 6:00 pm, siempre y cuando no existan votantes en las filas. Una vez cerrada las votaciones, se iniciará con el escrutinio.