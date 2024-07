¡Hubo cambios! Este es el Pico y Placa el 29 de julio en Valle de Aburrá y Medellín

El pasado jueves 25 de julio, la Alcaldía Mayor de Medellín confirmó que ya tienen listo el plan para dar inicio a la nueva rotación, correspondiente al segundo semestre del año, que ya habían determinado desde inicio de año.

Respecto a esto hay muchas dudas, puesto que todos los días entre semana sigue habiendo restricción de pico y placa y el tema de este nuevo modelo para la segunda mitad de este 2024 puede llegar a causar confusión en los conductores. Por tal motivo aquí le contaremos cómo funcionará, a partir de cuándo y el funcionamiento de la medida para la semana que empieza este lunes 29 de julio en Medellín y el Valle de Aburrá.

Nuevo pico y placa en Medellín: todo lo que debe saber

Lo primero que debe saber sobre esto es que el cambio se planteó de una manera progresiva, claramente aplicar un nuevo modelo de la nada no es nada responsable con la ciudadanía de la capital de Antioquia. Siendo así las cosas, la Secretaría de Movilidad de la ciudad confirmó que la nueva rotación comenzará regir a partir del lunes 5 de agosto en todas las zonas con restricción.

No obstante, este nuevo pico y placa empezará a funcionar de manera pedagógica, es decir, desde su inicio y por toda esa semana las personas tendrán la oportunidad de adecuarse al modelo, de modo que las autoridades no tendrán permitido imponer una inflación de tránsito a conductores que incumplan la medida, no obstante esté muy atento porque a partir del 12 del mismo mes ya comenzará a ser sancionatoria.

Para los vehículos particulares habrá un horario de prohibición en la movilidad desde las 5:00 de la mañana, hasta las 8:00 de la noche, en jornada continua y funcionará con los siguientes últimos números de las placas, tanto para carros como motos de 2 y 4 tiempos:

Lunes: 0 y 2

0 y 2 Martes: 6 y 9

6 y 9 Miércoles: 3 y 7

3 y 7 Jueves: 4 y 8

4 y 8 Viernes: 1 y 5

🚨Este lunes 5 de agosto comienza la nueva rotación del #PicoYPlacaMED para el segundo semestre de 2024, para carros particulares y motos de 2 y 4 tiempos 🚙🛵🏍.



ℹ La medida empezará a regir de forma pedagógica por una semana y será sancionatoria a partir del 12 de agosto. pic.twitter.com/9c6ZATlB0o — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) July 25, 2024

Para los taxis funcionará de una manera diferente, sin embargo, aquí le dejamos el cronograma publicado por la Secretaría de Movilidad para que entienda bien cómo será la medida:

🚨 Este jueves 1 de agosto comienza la nueva rotación del #PicoYPlacaMED de taxis para el segundo semestre de 2024. 🚕 🚖



⏰ La medida rige de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. pic.twitter.com/sAPIRqiIn8 — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) July 25, 2024

Sobre las vías exentas del pico y placa, la entidad explicó que serán las siguientes: El Sistema Vial del Río (autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela), avenida Las Palmas, avenida 33 (desde el río hasta su conexión con Las Palmas), Cl. 10 (desde el río hasta la Terminal del Sur y su conexión con el aeropuerto Enrique Olaya Herrera), laterales de la quebrada La Iguaná (entre carreras 63 y 80), y calzada norte (sentido oriente-occidente) del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

Pico y placa en Medellín para este lunes 29 de julio

Como el nuevo pico y placa funcionará a partir del 5 de agosto, para el lunes 29 de julio y el resto de la semana que va hasta el 2 de agosto funcionará de la siguiente manera y en el horario convencional:

Lunes: 5 y 8

5 y 8 Martes: 1 y 4

1 y 4 Miércoles: 2 y 0

2 y 0 Jueves: 3 y 6

3 y 6 Viernes: 7 y 9

Los taxis tendrán la siguiente restricción:

Lunes: 7

7 Martes: 8

8 Miércoles: 9

9 Jueves: 0

0 Viernes: 1

Cabe recordar que no cumplir con la medida le puede acarrear una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y también la inmovilización del carro. Es decir, una sanción igual a $650.000.