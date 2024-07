Estafas, fraudes y falta de dineros denuncia el secretario de hacienda de Armenia

ARMENIA

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de hacienda de la ciudad Yeisón Andrés Pérez sobre las denuncias relacionadas con irregularidades en la liquidación del impuesto predial, denuncias que ya fueron instauradas ante la Fiscalía General de la Nación y la Controlaría General de la República.

¿Cuál es la situación?

La situación es la siguiente, nosotros desde el año 2022 venimos detectando anómalas en la liquidación del impuesto predial unificado hemos encontrado varias modalidades una de ellas es el cobro por prescripción es a los ciudadanos utilizando información de la Secretaría de Hacienda para cobrarle al ciudadano por un por algo que realmente tiene derecho sin ningún tipo de costo otra modalidad de la falsificación de recibos predial también con la intención de falsificar de engañar de estafar a las personas y el tercero es una manipulación del sistema de información que se ha utilizado también para modificar la liquidación del recibo previa unificado por otro lado en relación con las conciliaciones se han encontrado en ese ejercicio que hemos venido realizando desde el año 2021.

y agregó “detectamos algunos gastos sin legalizar, algunas transferencias que no tienen una legalización real dentro de la contabilidad del presupuesto y entonces en ese sentido estamos en ese ejercicio de depuración producto de este proceso hemos identificado ya unos gastos sin legalizar que ya se han evidenciado son producto de actuaciones fraudulentas que han llevado que coloquemos unos denuncias a la Fiscalía para que sean ellos, pues quien determine los responsables y la forma en la que fueron realizados los hechos y los acontecimientos entonces tiene que ver con eso la cifra denunciada que asciende a 150 millones de pesos aproximadamente está hablando solamente del aspecto de las transferencias sin legalización en el gasto obviamente el tema de predial unificado, pues allí será en el momento que determinen la Fiscalía los hechos y los modos y los responsables. identificar si existe alguna cuantía para la lente territorial hasta el momento lo que hemos identificado es que, pues los valores no son muy altos, sin embargo, si es una práctica digamos que se encuentra en proceso de investigación

Denuncias ante Fiscalía y Contraloría

La administración municipal ya colocó el denuncia a la Fiscalía con lo cual denuncia a la Contraloría Municipal también activo todo lo relacionado con las pólizas de garantía que tiene la Alcaldía para que obviamente el ente territorial no pierda ese recurso no, eso hay que dejarlo claro el municipio no va a perder ese recurso porque tenemos asegurado para este tipo de actos a la administración municipal ya todo el procedimiento está activado, hay dos funcionarios implicados un contratista el contratista ya no se encuentra trabajando en la administración municipal los dos funcionarios ya fueron remitidos a Control Interno Disciplinario para que adelante las investigaciones del caso

Ya hemos corregido las anomalías

El secretario de hacienda indicó sobre este punto que “yo pienso que hay una ventaja grande, me voy a referir a lo segundo que es la parte de transferencias ilegalizar porque lo primero que es lo relacionado con predial unificado es un tema externo en donde hemos evidenciado es un tema de terceros que se unen de alguna manera con contratistas de la Secretaría de Hacienda como para llevar ese actuar delictivo, entonces aquí es mucho más complejo,

Hemos establecido todos los controles y hay un tema favorable y es que la conciliación bancaria me permite identificar este tipo de situaciones antes y por eso hacemos un ejercicio desde el 2014 hasta la fecha.

Y hay gastos para legalizar desde el 2014 hasta la fecha en diferentes anualidades, pero antes era imposible determinarlo porque no se concilia es imposible determinar que salió una transferencia de ente territorial, sino la legalización, no, ahora ya le damos entonces eso es identificable y es precisamente lo que acabamos de hacer.

La plata no se va a perder

Entonces creo que los controles han venido mejorando, allí hay claramente también una vulneración a los portales bancarios y en ese sentido, pues también estamos tomando las medidas del caso, y darle tranquilidad a la ciudadanía. Mire la plata no se va a perder la aseguradora responde los funcionarios, ya fueron colocados a consideración de las autoridades, la contratista que está presuntamente relacionada. Ya está por fuera de la administración municipal y pues era la Fiscalía la que termine los culpables o el modo en el que esto se realizó

El alcalde está enterado de esta denuncia

Por supuesto está liderado todo este proceso, de hecho los denuncias hasta la Fiscalía y a la Contraloría fueron colocados por él y también por mí como secretario, entonces ambos estamos totalmente al tanto y él ha liderado todos los controles para que esta situación obviamente no vuelva a ocurrir y por supuesto en la responsabilidad que caracteriza a los funcionarios públicos ha colocado en consideración de los entes de control, todo lo sucedido, esos contratistas o trabajadores eran de la administración anterior.

Falsificación de los recibos del predial.

Yo pienso que esto es un tema conjunto de responsabilidad, el ciudadano que le paga a alguien para que le adelanten y agilice o le disminuya el predial unificado en la Tesorería como el tercero que tiene los contactos en la Secretaría para que eso suceda y obviamente también responsable el que internamente está utilizando la información de la Secretaría para ese beneficio, entonces acá somos responsables todos el mensaje a la ciudadanía es el siguiente, primero, no se deje engañar modificar el impuesto predial unificado no es un tema normal, no es un tema sencillo a muchas personas las han estafado porque realmente lo que hacen después es volver a cargar la obligación que la Administración le va a terminar cobrando entonces no se deje engañar cuando tenga esos ofrecimientos acuda de forma directa a las autoridades acuda a la Secretaría de Hacienda a denunciar ese tipo de hechos que son irregulares y obviamente por fuera de ley, ese es el mensaje a la ciudadanía.

Esto lo construimos entre todos reitero, desde el ciudadano hasta el funcionario público, hasta el contratista, pero si el ciudadano está en la disposición de pagar por ahorrarse una plata en el impuesto eso desde ahí, inicia, el acto de corrupción.

Mensaje

A los ciudadanos, el mensaje es que no se deje incentivar por posibles disminuciones del predial y actuemos todos con rectitud y en esa medida creo que avanzamos como sociedad como sociedad y evitamos este tipo de situaciones. Ese es un poco el mensaje que puedo darle a la ciudadanía.

