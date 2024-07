Viernes 26 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

El alcalde de Armenia, James Padilla García dio a conocer que ha recibido amenazas de muerte y mensajes extorsivos en su teléfono celular, además de amenazas contra su familia, el mandatario fue claro en manifestar que ante las autoridades como Policía y Fiscalía interpuso las denuncias.

El mandatario de la capital del Quindío explicó “Hemos recibido a mi teléfono una serie de mensajes extorsivos donde amenazan a mi familia, amenazan a James Padilla como alcalde, desafortunadamente, pues esto ya está en una investigación está en manos de las autoridades, pero que me causa muchísima tristeza porque estamos tratando de hacer las cosas dignamente, de una manera transparente y pues estos son situaciones que pasan, pero que ya estamos trabajando en ellos”

Sobre los Mensajes intimidatorios indicó “lo que escriben es que me tengo que cuidar, que si yo no ayudo ya mi familia va ser perjudicada y que, por supuesto que me atengan las consecuencias y no les ayudo, me imagino que es económicamente y por eso estamos ya en esta línea investigativa y con el acompañamiento de nuestras fuerzas de seguridad es unos mensajes recibidos vía WhatsApp desde hace varios días y pues bueno, yo creo que ya es tiempo de que las autoridades conozcan

En relación a su esquema de seguridad, dijo el alcalde que no tiene contemplado aumentarlo que cuenta con un esquema básico, pero que “en ningún momento hemos pretendido, pues incrementar esto, pero que desafortunadamente este tipo de situaciones generan un nerviosismo generan unas precauciones y que ya estaremos atentos

El coronel Luis Fernando Atuesta dio a conocer que reforzaron la seguridad del alcalde de Armenia ante las denuncias que dio a conocer el mandatario en las últimas horas.

Ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía del Quindío fue interpuesta la denuncia por las amenazas contra el alcalde de la ciudad de Armenia

Venezolanos en el Quindío están esperanzados en un cambio político y advierten que de no ser así aumentaría la crisis migratoria

En el marco de las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio en Venezuela, el presidente de la asociación de venezolanos del Quindío ASOVENQUIN, Deixon Romero sostuvo que están expectantes por la situación política de su país.

Espera que pueda generarse un proceso democrático real ya que el régimen establecido allí va en contra de eso, pero están optimistas de que se pueda dar un cambio social, económico y político que permita retornar sin mayor dificultad.

Explicó que lamentablemente el régimen estableció como requisito para votar que los venezolanos deben contar con residencia y eso complica el panorama para sumarse a la jornada electoral.

Así mismo dio a conocer que el sistema venezolano sostiene que para ejercer el voto en el exterior debe ser a través de los consulados y en el departamento no existe.

Añadió que desde los últimos seis años se ha generado la mayor crisis migratoria de Latinoamérica por eso la preocupación es que la situación podría empeorar.

Es de anotar que son 20.540 venezolanos regulados que habitan en el departamento.

Hoy continúa el cese de actividades de los trabajadores sindicalistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Quindío con el fin de exigir ampliación de la planta por sobrecarga laboral

Y es que el departamento se suma a la convocatoria nacional sobre el paro de trabajadores sindicalistas del ICBF es así como hoy continúa el plantón a las afueras de las instalaciones de la sede para exigir el cumplimiento de los acuerdos en materia de personal.

La presidenta de la junta subdirectiva Sintrabienestar, Amparo Castillo detalló que la problemática se centra en la ley 2126 en su artículo 5 que habla de que todas las problemáticas que ellos apoyaban en sus territorios cómo abuso sexual, custodias, trámites de alimentos y demás pasarán a las Defensorías de la entidad.

Reconoció que cuando se dio el estudio de cargas del 2020 para resultados en 2021 estaban en 150 profesionales de todas las áreas. Afirmó que no se concibe que las defensorías de familia no tengan equipos completos como nutricionistas, trabajadores sociales entre otros.

La actividad será hasta las 5 de la tarde de hoy en la sede de la entidad ubicada en el barrio sesenta casas de la ciudad.

Según la Empresa de Energía del Quindío la tarifa ha disminuido en un 9%, por su parte usuarios sostienen que no evidencian ese impacto

El gerente de la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, Fabio Salazar informó que en los últimos dos meses la tarifa de energía ha disminuido en un 9%.

Reconoció que los usuarios están notando esa reducción en el valor a pagar de la factura ya que en este periodo el valor de kilovatio hora ha bajado 91 pesos.

Destacó que el panorama se explica por la disminución del valor de generación de energía que se generó gracias a que el impacto negativo del fenómeno de El Niño ha venido en descenso y por otro lado cuentan con contratos a largo plazo para compra de energía para asegurar la estabilidad en los precios.

Por su parte Octavio Morales quien es usuario de la empresa dio a conocer que no ha visto reflejada esa disminución porque considera por el contario va en aumento. Sostuvo que hasta 15 mil pesos más ha logrado evidenciar en la factura del servicio lo que preocupa puesto que solo habitan en su residencia del barrio Las Acacias solo dos personas.

Es de anotar que de acuerdo con los resultados del índice de precios al consumidor del Dane evidenciaron alto costo por el servicio para el mes de mayo.

Restricción de cierre de establecimientos a las 3 de la mañana acoge a cafeterías de Armenia que funcionaban 24 horas

Y es que rige un decreto en la ciudad desde el año 2023 donde establece el cierre de los establecimientos de comercio a las 3 de la mañana, la novedad es que se extendió a las cafeterías que son tradicionales por operar las 24 horas del día.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago explicó que no se había revisado el tema con las panaderías que muchas de ellas funcionan como cafeterías donde personas que trabajan en la noche y/o madrugada llegan a consumir alimentos.

Enfatizó en que el cierre especialmente los fines de semana es de solo dos horas, es decir, cierran a las 3 de la mañana y vuelven a abrir a las 5 para retomar sus labores. Precisó que la medida busca contrarrestar afectaciones de seguridad como es el tema de riñas y lesiones personales.

Consultamos a Yuliana Ríos de Rico Pan 24 horas de la 21 quien se mostró preocupada por dicha regulación ya que considera afecta la actividad económica de manera directa.

Sostuvo que la medida no es necesaria porque son dos horas de cierre que en nada cambiaría si permaneciera la actividad como venía anteriormente.

Resaltó que no solo los clientes habituales se ven afectados, sino que los taxistas son un gremio importante que llega allí a esperar las carreras, sin embargo, vienen acatando la medida.

En Armenia se firmó el pacto por las oportunidades por el desarrollo empresarial entre la cámara colombo americana, la alcaldía de Armenia y la cámara de comercio de Armenia y el Quindío

María Claudia Lacouture directora de la cámara colombo americana expresó “estamos muy contentos y honrados de que los empresarios de Armenia se quieran sumar al Pacto por las oportunidades, como le hemos mencionado, esto es un compromiso colectivo de empresarios para empresarios donde estamos buscando con una plataforma crearon oportunidades que permitan Unidos apostarle al crecimiento del país

Y agregó “Ya tenemos 310 empresas que hacen parte del pacto. Esperamos que el Quindío se suben muchas para construir y lo primero que hemos tenido el resultado es ese acompañamiento de mentoría capacitación tener la oportunidad de poder ayudar a los empresarios a lograr aprovechar las oportunidades que hoy hay Colombia tiene oportunidades en los mercados internacionales y a nivel nacional y en especial, pues estamos mostrando las oportunidades con Estados Unidos son 31 estados que hoy compran productos en Estados Unidos y vemos que esos 31 estados están constantemente comprando más.

15 tutelas por abandono de adultos mayores en Armenia se han registrado en lo corrido del año

No para la problemática de abandono de adultos mayores en la ciudad lo que genera alta preocupación de las autoridades puesto que, aunque muchos tienen redes de apoyo son dejados a su suerte.

La secretaria de desarrollo social, Jenny Gómez señaló que han venido realizando unas mesas de trabajo con la personería municipal para la estampilla que van dirigidos a los centros vida ni los centros de bienestar.

En cuanto a los adultos mayores en condición de abandono no funcional están gestionando un contrato por 170 millones de pesos para una oferta social. Resaltó que llevan 15 tutelas en el municipio con adultos que tienen redes de apoyo y no quieren hacerse cargo.

Quimbaya no presenta dificultad en el transporte escolar y beneficia a 453 estudiantes

Contrario a lo que ocurre en otros municipios del departamento por la falta de transporte escolar y que no permite la normalidad académica, en el municipio de Quimbaya han logrado brindar el servicio sin problema.

La subsecretaria de Educación, Mónica Damelines informó que desde el primer día de clases a principio de año los estudiantes han contado con el transporte y ahora están trabajando en la adición ya que el contrato termina en septiembre por eso la intención es no tener dificultad ni interrupción en las jornadas académicas.

Desde la Universidad del Quindío, las docentes Delly Rocío García, Mónica Valencia y el profesor Óscar Marín han puesto en marcha un proyecto titulado “Iniciativa para Fomentar la Apropiación Social del Conocimiento sobre las Abejas Urbanas y sus Necesidades de Conservación”. Este esfuerzo busca concienciar a la comunidad sobre la crucial importancia de las abejas en los ecosistemas urbanos, especialmente en la ciudad de Armenia.

La gobernación del Quindío por medio de la secretaría de Salud tiene todo dispuesto para llevar a cabo la Tercera Jornada Nacional de Vacunación este sábado 27 de julio en todo el departamento, motivo por el que extiende la invitación a padres de familia y cuidadores para que lleven a sus hijos menores de 5 años a recibir las vacunas de acuerdo con sus grupos de edad, y a los niños entre 9 y 14 años y las niñas entre 9 y 17 años para que sean inmunizados contra el Virus del Papiloma Humano VPH.

Mañana inicia en el municipio de Quimbaya el evento ‘Muestra de Mi Pueblo’

El sábado 27 y domingo 28 de julio se llevará a cabo el evento de muestra agropecuaria, gastronómica, cafés especiales, artesanías, turismo, belleza, faroles y deporte.

El coordinador de la Cámara de comercio para los municipios de Quimbaya, Salento y Filandia, Javier Mejía reconoció el apoyo que brindan a las diferentes estrategias comerciales para impulsar la reactivación.

También dijo que lo anterior es como preámbulo de las fiestas aniversarias del municipio por los 110 años de fundación que será desde el 31 de julio al 4 de agosto.

En deportes, hoy que se inician los Juegos Olímpicos en Paris Francia recordamos que, aunque en esta oportunidad no hay deportistas quindianos en la delegación de Colombia, en la historia cuatro atletas del Quindío han asistido a los olímpicos

El primero fue el futbolista Jorge Hernán Bermúdez en Barcelona en 1992, luego en el 2000, el ciclo montañista David Garavito, el tercero fue el pesista Carlos Andica que participo en los olímpicos de 2004 y 2008, y el ultimo el atleta Gerald Nicolás Giraldo en marcha en Rio 2016.

De otro lado Caciques del Quindío jugará dos partidos de local en la categoría A de la Liga Nacional de Fútbol de Salón, hoy viernes y mañana sábado en el coliseo sur de Calarcá, enfrentando a Futsal Unión Santafereña hoy a las 8 de la noche y mañana sábado a las 730 de la noche ante Real Becerril con ingreso gratuito.

