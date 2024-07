Jueves 25 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un hombre fue asesinado con arma de fuego en la tarde de ayer miércoles 24 de julio en Calarcá.

La Policía del Quindío recibió un reporte sobre un homicidio que tuvo lugar en el barrio Simón Bolívar de Calarcá. Al llegar al lugar de los hechos, encontraron el cuerpo sin vida de Andrés Zamora Muñoz, conocido como “El Enano”, de 38 años de edad. Según las primeras investigaciones, este individuo fue asesinado por armas de fuego en su lugar de residencia.

Tras el hallazgo del cuerpo, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó los actos urgentes de inspección al cadáver y al lugar de los hechos. En coordinación con la Policía Judicial, iniciaron las labores de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Es importante resaltar que la víctima, Andrés Zamora Muñoz, contaba con antecedentes judiciales por homicidio y fuga de presos. Hace aproximadamente dos meses, había salido de la cárcel.

En Armenia un hombre fue enviado a la cárcel al ser señalado de contactar a sus víctimas otros hombres por aplicaciones de citas para abusarlas sexualmente y robarlas

El caso reciente es el de una denuncia del 13 de febrero de este año en el barrio La Clarita de la ciudad donde un hombre fue víctima de acceso carnal y le fueron hurtados elementos personales y equipos electrónicos avaluados en cerca de 3 millones de pesos.

Frente lo anterior la Seccional de Investigación Criminal del departamento en articulación con la Fiscalía General de la Nación iniciaron una investigación que permitió establecer otras tres víctimas del capturado.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío, explicó que el modus operandi del hombre era contactar a sus víctimas a través de una plataforma de citas, donde concertaba encuentros con hombres en sus residencias.

Una vez allí, les suministraba un medicamento para dormir en las bebidas con el fin de que sus víctimas perdieran el conocimiento.

Señaló que aprovechando la condición de vulnerabilidad se registraban los abusos sexuales y luego el hurto de los elementos de valor como electrodomésticos, joyas y en general las pertenencias del hogar.

Dio a conocer que gracias a la labor policial lograron la captura del hombre de 48 años de edad quien tenía antecedentes judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, lesiones culposas, amenazas, hurto calificado, receptación y acceso carnal abusivo.

Añadió que, agotadas las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación de cargos fue enviado a un establecimiento carcelario.

Familiares de joven embarazada que fue asesinada en Armenia, exigen celeridad en la investigación para dar con la captura de los responsables

Lo que se conoce es que no fue un caso de feminicidio, sin embargo, aún no hay claridad sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la joven Valentina Giraldo Cano de 25 años de edad que tenía seis meses de embarazo y fue asesinada con arma de fuego en la ciudad.

El padre de la víctima, Néstor Giraldo Mejía exigió justicia y que el hecho no quede en la impunidad. Sostuvo que es clave avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer el homicidio y dar con los responsables para que paguen en una cárcel.

Mencionó que ha sido un episodio bastante duro para la familia no solo por la pérdida de su ser querido sino porque en el momento del hecho quien acompañaba a la joven era su hija menor de 9 años de edad y por eso considera quien la asesinó sin importarle su estado ni la compañía de su hija debe caerle todo el peso de la ley.

Reconoció que no tenía buena relación con el compañero sentimental de su hija, pero le envío un llamado a que brinde la información correspondiente que fortalezca el actuar investigativo de las autoridades.

Sobre el momento del homicidio dio a conocer que su hija Valentina venía del municipio de Montenegro con su pequeña hija y el servicio público las dejó en el sector del Colegio Nacional por eso su compañero sentimental la esperaba en la Vaga para cruzar por allí y llegar a su lugar de residencia en el barrio La Unión de la ciudad.

Espera pronto se den los resultados en el caso puesto que a la fecha no lo han contactado los investigadores para brindarle cualquier tipo de información así que llamó la atención para que la muerte de su ser amado no quede impune.

En Filandia decretarán la calamidad pública ante el riesgo que presenta el actual sistema de acueducto del municipio donde según un analizado y valoración a la abducción encontraron fisuras, rompimientos en el sistema que es por gravedad y 7 puntos críticos con riesgo de remoción en masa a lo largo de 4 kilómetros del suelo que sostiene las tuberías construidas en asbesto y con una antigüedad de más de 50 años.

La idea de la declaratoria es que la gobernación del Quindío pueda conseguir recursos con el gobierno nacional para la financiación de las obras y evitar que el municipio de Filandia se quede sin agua.

Gracias a la participación y gestión del alcalde de Calarcá, Juan Sebastián Ramos Velasco, el municipio fue incluido en el Puesto de Mando Unificado PMU Tramo de la Cordillera Central, con el fin de ser parte de las decisiones pertinentes para que la Villa del Cacique no se vea afectada nuevamente por colapsos en movilidad y orden público por el cierre de la vía La Línea.

En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que un conductor de una camioneta hace giro prohibido y en contra vía ingresó al parqueadero del Centro administrativo Municipal, CAM en la alcaldía de Armenia ubicado en la calle 17 entre carreras 16 y 17.

El director del Imdera, Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Armenia, Wilson Herrera, aunque reconoció que la camioneta es de su propiedad, el día del video no conducía el vehículo, ya que lo había prestado a una amiga que realizó el giro prohibido para ingresar al parqueadero de la alcaldía.

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño al rechazar y condenar este comportamiento fue claro en manifestar que a pesar del video no se puede impartir comparendo porque en la ciudad no están reglamentadas las foto multas y por ende la multa solo se puede aplicar en el momento de la infracción por un agente de Setta y no a través de un video.

31 chatarrerías han sido intervenidas en lo que va del año, en lucha contra la compra y venta de elementos robados

Con el objetivo de mitigar la afectación que se ha dado en la ciudad por el hurto de elementos como rejas, tapas de alcantarillas, contadores, entre otros, la Alcaldía de Armenia, a través de su Secretaría de Gobierno, adelanta visitas de control a establecimientos que compran y venden elementos usados, como lo son las chatarrerías, verificando que estas no comercialicen estructuras o partes robadas en el perímetro urbano.

El alcalde de Circasia Julián Andrés Peña manifestó que en temas de seguridad hoy representamos en los municipios del plan y el departamento del Quindío el territorio más seguro, al 28 de agosto de este año de no suceder nada distinto completaríamos un año sin que el municipio presente ningún tipo de homicidio y eso pues era histórico para el municipio

El mandatario agrego que Circasia hace parte de una de un corredor en donde se ha presentado situaciones con relación al microtráfico y eso ha hecho que muchos jóvenes durante este siglo hayan perdido la vida y con ello pues un tema degradación social fuerte y por eso un trabajo articulado con la institucionalidad hoy desencadena que, si Dios permite el 28 de agosto, pues podemos decir a los quindianos que completaremos un año sin ningún homicidio

Tan solo con un mensaje o una llamada, cualquier persona de la Universidad von Humboldt puede tener acompañamiento psicológico o acceso a servicios de salud que requieran. Desde la Unidad de Bienestar Institucional se tienen diferentes rutas y líneas de atención con profesionales para todos los estudiantes, docentes y administrativos que requieran en temas como la salud, salud mental y académicos.

Llamadas al número de teléfono 7313671 ext. 102 o al celular 3176780455.A través del WhatsApp: 317 678 0455.Correo electrónico: bienestarcontigo@cue.edu.co o Atención presencial en la Sede Alcázar, en la calle 4 Norte No. 13 - 05.

Con todas estas estrategias, se busca proporcionar un espacio seguro y confidencial donde toda la comunidad universitaria pueda buscar ayuda profesional y recibir orientación y acompañamiento; esperando que más personas encuentren el apoyo necesario para mejorar y mantener en óptimas condiciones su salud mental.

En Armenia advierten que personas que viven de la mendicidad simulan ser habitantes en condición de calle para generar lástima y obtener recursos

En el noticiero de mediodía de Caracol Radio tuvimos como invitada a la secretaria de Desarrollo Social de la ciudad, Jenny Gómez quien dio a conocer las estrategias y programas que implementan para contrarrestar la problemática social sobre habitanza en calle.

La funcionaria indicó que es clave trabajar de la mano con la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío para generar el enfoque de ayuda correspondiente ya que un caso reciente daba cuenta de un propietario de restaurante que entregaba comida desencadenando largas filas en la zona céntrica de la ciudad.

Resaltó que realizaron la intervención correspondiente en este punto puesto que al verificar pudieron constatar que de 50 personas que realizaban la fila para obtener la alimentación, solo 10 eran realmente habitantes en calle y el resto son quienes viven de la mendicidad. Detalló que llevan tres años trabajando con las 17 fundaciones que hay en la ciudad para fortalecer su accionar con esta población.

“Ni por miedo ni por lástima” es la campaña que están socializando desde la administración municipal para erradicar la limosna y disminuir la afectación social en la ciudad.

La secretaria sostuvo que en las redes sociales y en general ha tenido muy buena receptividad ya que ha sido evidenciada la realidad a través de mensajes e imágenes contundentes.

Anotó que hay en calle 1.269 habitantes caracterizados y censados por la alcaldía.

Gremios en el Quindío reconocen la importancia de los días sin IVA para la reactivación económica del comercio, esperan el respaldo del gobierno nacional

Recordemos que el presidente Gustavo Petro, determinó devolver al Congreso de la República, el proyecto de ley que instauraba como política de Estado los días sin IVA. Lo anterior a razones de inconstitucionalidad e inconveniencia por lo que no fue sancionado el proyecto tramitado por la oposición.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada, aunque manifestó que debe revisarse la situación de legalidad, es clave recordar el alto impacto que generaron las jornadas no solo para los empresarios sino para los clientes en general.

En el hotel Mocawa al norte de Armenia se cumplió la ceremonia especial por los 35 años de la red de servicios del Quindío, Facilísimo.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el gerente de Facilísimo Andrés Gómez que explicó “estamos muy contentos de cumplir 35 años el día de hoy una empresa quindiana que llevamos ya esta trayectoria. Gracias a los quindianos por la confianza que nos han dado hoy estamos acá en el Mocawa con dos temas, uno celebrando con nuestro personal interno celebramos los quinquenios personas que llevan 5 10 15 20 25 30 y hasta 35 años de la compañía donde le hicimos un reconocimiento con unas placas y un reconocimiento económico.

El directivo habló del lanzamiento de Eco Animal Run BY Facilísimo que se llevará cabo el 15 de septiembre del 2024, y explicó “vamos a empezar con una feria en Unicentro esta carrera es sin ánimo de lucro y es con fines sociales para nuestros peluditos y esperamos que cuando terminemos la carrera, podamos ir a entregarle a todos estos animalitos, que muchos lo necesitan. Entonces los invitamos a que se inscriban en nuestras redes sociales, que se inscriban en nuestra página web compren el kit es una camisa muy bonita, va a ser una caminata recreativa 3 km 5 km y hay una competitiva que es la de los 10 km que van a ver grandes premios.

Nuevamente en funcionamiento la funeraria del pueblo en Armenia, tras declarar urgencia manifiesta

Y es que la Funeraria del Pueblo está enfocada a apoyar a las personas que no pueden asumir los gastos fúnebres de sus seres queridos para que pueden acceder fácilmente a estos recursos.

La secretaria de Desarrollo Social de la ciudad, Jenny Gómez informó que declararon urgencia manifiesta para lograr la contratación directa lo que permite nuevamente habilitar el servicio para la comunidad.

Recordó que cuentan con un decreto que establece puntualmente los requisitos porque no basta solamente no tener un auxilio funerario.

Afirmó que uno de los temas más importantes es que quien desee ser beneficiado por la funeraria del pueblo debe tener un Sisbén del municipio donde pueden ser víctimas, habitantes de calle, indígenas entre otros.

La Lotería del Quindío, como cierre a su promocional del mes de julio en la que se destacó a las Fuerzas Militares, hace una invitación a todos sus apostadores para que compren la lotería para el sorteo de hoy, 25 de julio.

Este sorteo tendrá como imagen a las brigadas del país, destinando un reconocimiento a cada departamento. Con esta iniciativa, la Lotería del Quindío busca resaltar el valor y el sacrificio de los hombres y mujeres que protegen y aseguran la tranquilidad de las comunidades.

Este fin de semana el municipio de Quimbaya será epicentro de ‘Muestra de Mi Pueblo’

Este 27 y 28 de julio en la plaza principal del municipio se vivirá el evento de muestra agropecuaria, gastronómica, cafés especiales, artesanías, turismo, belleza, faroles y deporte.

La subsecretaria de Cultura, Mónica Damelines indicó que es una importante iniciativa que busca la dinámica económica del sector comercio. Destacó que será un circuito comercial con los diferentes sectores al interior del centro cultural y a las afueras también será el mercado campesino.

En deportes, en el departamento del Quindío se realiza el Encuentro Nacional de Coordinadores y Líderes del Programa Campamentos Juveniles, que reúne a 66 representantes de 29 departamentos, 4 distritos y 2 municipios.

