Venezolanos en Quindío están expectantes sobre elecciones presidenciales

En el marco de las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio en Venezuela, el presidente de la asociación de venezolanos del Quindío ASOVENQUIN, Deixon Romero sostuvo que están expectantes por la situación política de su país.

Espera que pueda generarse un proceso democrático real ya que el régimen establecido allí va en contra de eso, pero están optimistas de que se pueda dar un cambio social, económico y político que permita retornar sin mayor dificultad.

“Nuestra comunidad venezolana que ha seguido acá en el Quindío simplemente estamos expectantes a ver qué pueda suceder con este proceso que se va a realizar en Venezuela lamentablemente también entendemos que estamos batallando en contra de un régimen y que pudiera suceder cualquier cosa distinta a lo que debería dictaminar una democracia, eso es una situación que está palpable que pudiese llegarse a dar más sin embargo, nosotros estamos en constante oración de que efectivamente se dé un verdadero proceso democrático y de transición pacífica en nuestro país”, destacó.

Explicó que lamentablemente el régimen estableció como requisito para votar que los venezolanos deben contar con residencia y eso complica el panorama para sumarse a la jornada electoral.

“Por supuesto acá en el Quindío no existe un consulado de Venezuela eso significa que las personas de acá deben haberse registrado en los consulados más cercanos que en su defecto sería Medellín o Bogotá para poder ejercer el voto y el día de la elección trasladarse hasta Medellín o Bogotá o a cualquiera de los consulados donde haya realizado previamente la inscripción y haya sido habilitado para votar, si la persona no realizó este proceso que se abrió a finales de marzo de reasignación de residencia lamentablemente no puede ejercer el voto porque el voto se ejerce solamente en donde usted fue inscrito para votar”, manifestó.

Así mismo dio a conocer que el sistema venezolano sostiene que para ejercer el voto en el exterior debe ser a través de los consulados y en el departamento no existe. Añadió que desde los últimos seis años se ha generado la mayor crisis migratoria de Latinoamérica por eso la preocupación es que la situación podría empeorar.

Es de anotar que son 20.540 venezolanos regulados que habitan en el departamento.