MinMinas explica los acuerdos con Air-e tras cortes de energía en el Caribe

El caribe colombiano atraviesa una crisis energética luego de que la empresa Air-e implementará “periodos de continuidad” del servicio, principalmente en el Atlántico, La Guajira y Magdalena, debido al aumento de la demanda por altas temperaturas y el incremento en el precio de generación de energía.

Ante la difícil situación social que desató la aplicación de esta medida en la región Caribe, el Ministerio de Minas y Energía anunció que el Gobierno Nacional y Air-e acordaron algunas medidas para garantizar energía a los habitantes de este territorio, mientras se concreta una solución real.

Según explicó el ministro de Minas, Andrés Camacho a 6AM Hoy por Hoy, el pasado 24 de julio se convocó una reunión de urgencia con la presencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para conocer de primera mano las razones del prestador de energía frente a la suspensión del servicio en sus 37 circuitos que abarcan 21 municipios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La principal justificación de Air-e detrás de los cortes de energía son los incumplimientos de pagos de la factura que ha llevado a bajos índices de recaudo por el servicio de energía:

“La empresa tiene sus argumentos basados en temas de no pago de algunos de estos lugares y estamos buscando alternativas para que no se perjudique a la gente y que logremos la continuidad del servicio, no llegar a este tipo de procedimientos que como hemos estado analizando, a pesar de que están contemplados en los contratos únicos de uniformes que hay entre usuarios y la empresa, pues esperamos que no sean el mecanismo ni la vida de llegar a garantizar los pagos que está requiriendo la empresa”.

Noticia en desarrollo