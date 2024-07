Los sectores del Atlántico que seguirían con cortes de energía si no se logran acuerdos

10 días tienen el Gobierno nacional, Air-e, y alcaldes municipales del Atlántico para llegar a un acuerdo de pago y así evitar que la empresa de energía realice racionamientos en barrios de Barranquilla y municipios del departamento donde, según la compañía, registran deudas millonarias.

Si no se firma algún convenio en ese tiempo para seguir garantizar la energía en los sectores, a partir del 5 de agosto comenzarían los racionamientos.

Ante esta situación, en Caracol Radio les damos a conocer el listado de los sectores donde continuarían las interrupciones de energía por cerca de seis horas si no se firma el acuerdo.

Listado

Barranquilla: Macarena, Las Malvinas, Los Almendros, Pumarejo y el circuito de La Cordialidad que abarcan los sectores de: Las Américas, Kennedy, Santuario, El Bosque y California.

Malambo: circuito Malambo 6.

Municipio de Luruaco

Municipio de Candelaria

Manatí: circuito Manatí I y Manatí II.

Repelón: Rotinet I y Rotinet II.

Santa Lucía

Suan

¿Cuántas usuarios estarían perjudicados con la medida?

De acuerdo con la empresa Air-e, más de 190 mil usuarios de más de 20 municipios del Caribe colombiano se verían afectados con la medida. la deuda de las poblaciones que se verán afectadas es cercana a 1 billón de pesos.

La Polémica

Esta situación ha generado discusiones, principalmente de los mandatarios del Atlántico, quienes se mostraron en desacuerdos en firmar dicho convenio, pues aseguran que hacerlo implicaría poner en “jaque” las finanzas de las poblaciones.

“Es cierto que la situación financiera de la mayoría de municipios del departamento no está pasando por un buen momento. No hay claridad de las implicaciones que tendría para el patrimonio municipal este impacto que generaría firmar un convenio. Es unilateral lo que plantea Air-e y acondicionado a sus políticas como empresa privada y no pensando en la responsabilidad penal y jurídica que tenemos nosotros los mandatarios”, dijo Jorge Reales Martínez, mandatario de Repelón.

Por su parte, el alcalde de Piojó, Fernando Tejera, indicó que en conjunto con los demás mandatarios de los municipios pedirán que esta problemática sea tratada por las autoridades nacionales.

