Estos son los municipios que no se acogieron a las vías exentas de pico y placa

Valle de Aburrá

Tras el anuncio de la rotación del pico y placa en el Área Metropolitana, y las indicaciones sobre las vías exentas del mismo, las administraciones han hecho énfasis en las vías que no estarán cobijadas bajo la medida y en las que regirá el pico y placa de manera normal. Entre las más destacas está la avenida Regional y autopista Norte, jurisdicción de Bello, además de la autopista Sur, jurisdicción de Itagüí.

¿Por qué Bello no tendrá vías exentas?

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín se insistió en que todos los secretarios de los 9 municipios restantes le han hecho la solicitud al municipio de Bello para que pueda aplicar la excepción, pero su respuesta ha sido negativa.

Entre los motivos que señalan las demás secretarías está la facilidad en la movilidad para una persona que vaya a salir del Valle de Aburrá o que venga de viaje. Esto fue lo que señaló Mateo González, secretario de Movilidad de Medellín: “Y es que nosotros aquí siempre hacemos llamado a la sensatez, pensemos en la gente, pero es un tema de carácter discrecional, lo hemos insistido, se lo hemos dicho a Bello, le hemos solicitado que quite el pico y placa en la regional, pero ellos de manera autónoma e independiente son los que deciden continuar con el pico y placa, ojalá lo reconsideren, nosotros desde Medellín mantenemos la posición, en la regional, en Las Palmas y en los 4.1 kilómetros no va a haber pico y placa, las cámaras de fotodetección, y yo quiero ser enfático en esto, no son para sacarle plata a la gente”.

Por su parte, el municipio de Bello recalcó que no se acogerá a la medida que está funcionado desde febrero de este año en la Autopista Norte y la Vía Regional, jurisdicción de Bello, con base en criterios técnicos y con miras a reducir la siniestralidad sobre estos corredores y disminuir la congestión en un punto crítico como la glorieta de Niquía.

Así lo expresó el secretario de Movilidad de Bello, Andrés Camilo Montoya Osorio: “No pretendemos ser un obstáculo ni para la movilidad, ni aumentar la imposición de comparendos. Nosotros hoy tomamos unas decisiones de que las vías sigan siendo aplicables, la medida de pico y placa, porque esto nos ha significado una reducción en la accidentalidad”.

Lo que señala la administración de este municipio es que la restricción de pico y placa ha demostrado tener efectos en este sentido, destacando que en el primer semestre de 2024 la reducción de muertes en vía es del 50 % comparado con igual periodo de 2023.

Además, indican que mantener la restricción en las vías mencionadas redujo en 23 % el flujo vehicular, unos 390 mil vehículos, durante el segundo semestre de 2023 y se pasó de cuatro fallecidos en 2022 a un fallecido en 2023, sobre los corredores analizados.

Otra finalidad de la medida es reducir la congestión vehicular en la zona de Niquía, donde es conocido que el tráfico desborda la capacidad de la glorieta que hoy recibe más del doble de vehículos para la que fue diseñada.

La alcaldía de Bello señala que con la restricción de pico y placa se estima que diariamente se le sacan 10.000 automotores a esta intersección vial, con la consecuente disminución del cuello de botella, mejorando los tiempos de desplazamiento y previniendo incidentes. Además insistieron en que mientras no se construya la solución definitiva a la movilidad en este sector, que es la puesta en servicio del segundo tablero del intercambio vial de La Seca, es necesaria la medida de restricción como única forma de atenuar la problemática.

¿Por qué Itagüí no tendrá vías exentas?

La alcaldía de Itagüí anunció que se acoge a la rotación metropolitana de la medida de pico y placa, que empezará a regir a partir del lunes 5 de agosto, pero tendrá un ajuste importante en su decreto. A diferencia de los demás municipios que tienen jurisdicción en la autopista Sur, en esta localidad aplicará la restricción a este corredor por las obras de los intercambios viales que están próximas a iniciar.

“Esto se debe a que pronto iniciaremos el primer intercambio vial en este corredor nacional a la altura de Fábricas Unidas, y esos trabajos llevarán a un plan de manejo de tránsito por los impactos en movilidad. Además, con esta decisión pretendemos mejorar la transitabilidad y seguridad vial en esta vía”, aseguró Sebastián Zuleta Zea, secretario de Movilidad de Itagüí.

Fechas, horarios y medidas del pico y placa en Medellín

La medida empezará a regir a partir del día lunes, 5 de agosto para los vehículos particulares y motos de 2 y 4 tiempos, así: