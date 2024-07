¿Qué mensajes envió el presidente Petro en el discurso ante el Congreso?

En Hora20 arrancamos la semana analizando el escenario presidencial. Por un lado, el de Colombia tras la instalación del Congreso el pasado sábado, el discurso del presidente y los cambios en las presidencias del Congreso que de finirán el rumbo del legislativo durante el próximo año. Después otra mirada presidencial: la de las elecciones en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden renunció a la reelección y generó incertidumbre política por lo que pueda pasar en adelante.

Lo que dicen los panelistas

Mónica Pachón, PhD en Ciencia Política, experta en sistemas electorales y sistemas presidenciales, profesora en la Universidad de los Andes, señaló que el Presidente tuvo un tono que es muy estratégico, “logra desde la primera frase hacer una disculpa pública por los escándalos de corrupción y luego suena más articulado frente a otros discursos”. Además, advirtió que la sensación que tiene es que después de ayer en el Congreso, hay escepticismo sobre los discursos, “eso se notó en el tono de los discursos de oposición”. Manifestó que el discurso del Presidente es inteligente porque tiene cubrimiento importante, “la gente lo escucha y se tranquiliza, pero pronto llega el siguiente escándalo. Intenta apaciguar el panorama”.

Sobre las elecciones en Estados Unidos, comentó que Trump se salvó por poco de morir, “creo que hay señales por las cuales él puede hacer una campaña interesante. Creo que el tema migratorio es un tema donde Trump tiene un discurso más poderoso, pero ella no tiene el desempeño deseado en ese tema”.

Para Mauricio Rodríguez, exembajador, profesor universitario, consultor y exdirector de Portafolio, el discurso del Presidente no fue bueno porque a pesar de que empieza bien pidiendo perdón por el escándalo de corrupción, insiste en que el gobierno es eficiente, “pero la seguridad está en su peor momento y la corrupción está desatada”. También manifestó que todos los indicadores están en amarillo y en rojo, “hubo reducción de pobreza, pero eso está basado en gasto público, pero no en una fuente sana de generación de empleo y crecimiento económico”, de otro lado, dijo que Petro es negacionista y cree que con reformas se solucionan los problemas, “pero se necesita ejercicio de gobierno y ejecución”. Sobre el discurso, también señaló que el Presidente hizo un intento de tono conciliador, “pero esa serenidad no le durará más de 48 horas y pronto tendremos trinos con su estilo agresivo contra la prensa y la oposición. Cristo no podrá hacer un milagro, no creo que logre moderar al Presidente”.

Carlos Alberto Patiño, profesor en la Universidad Nacional, experto en política, Estados, ciudades, política global y formación de Estado, destacó que desde que se filtraron las declaraciones de Olmedo López, eso ha tenido consecuencias en los ministerios de Interior y Hacienda, “la petición de disculpas es bueno para ganarse la opinión pública, pero no es suficiente”. Frente a otros elementos del discurso, advirtió que Petro presenta como logros problemas graves como el de la seguridad o el de pobreza, “el cual tiene muchos matices y si bien el presidente no logró hablar de constituyente, sí planteó una vía rápida para planteamiento de leyes”.

Frente al panorama electoral de Estados Unidos, advirtió que Biden estaba en una situación difícil tras un debate complicado, las confusiones y los tropiezos, “el gobierno de Biden ha sido importante, pero esta renuncia y la nominación de facto de Harris se roba la agenda política y la atención con respecto a lo que ha pasado con Trump”. Señaló que la presentación de Harris ha sido importante y resaltó que, aunque ella no es necesariamente lo que es una política con carisma, “es más una tecnócrata, muy especializada, pero hoy logró una presentación importante”.

Para José Daniel López, politólogo, excongresista, director ejecutivo de Alianza In y analista, el discurso del Presidente tiene cifras como apostarle a su legado en reducción de la pobreza, donde considera, puede haber datos elocuentes, “el atributo que se le adjudica al Presidente no es necesariamente la eficiencia”, argumentó. De otor modo, dijo que el tono del discurso fue más conciliador, “creo que uno de los ganadores del discurso es el ministro Cristo porque le facilita el trabajo en el Congreso, puede que no mantenga ese talante, pero no hablar de constituyente marca nuevo tono”.