“Impondré una denuncia por calumnia a la senadora Andrea Pandilla”: Esmeralda Hernández

Luego de las acusaciones que la senadora del partido Alianza Verde, Andrea Padilla, le está haciendo a la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández por presuntamente buscar votos a través de acuerdos con otros ministros para la elección de la Comisión, la senadora Hernández responde en 6AM Caracol Radio su versión.

Cuando inicia el periodo legislativo se establecen unos acuerdos para garantizar que todos los partidos tengan participación en las mesas directivas, garantizando el funcionamiento del Congreso, de la democracia, la representación de todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía en general.

A lo que añade la senadora Hernández es que el día de ayer la presidencia de la comisión quinta estaba para el pacto histórico, dado que ese era el acuerdo. En ese sentido, Esmeralda Hernández, era la candidata oficial del partido.

Sin embargo, “lo que termina sucediendo es que se hace una alianza entre el centro democrático, conservadores, cambio radical y demás y con el voto de la senadora Andrea Padilla, que es la que desequilibra la balanza, terminamos perdiendo la comisión y termina entregándosele la presidencia a un senador del partido conservador. Además creo de verdad, no representa las banderas de la defensa animal”

Para la senadora, quien fue elegido es una persona que ha se ha opuesto públicamente a la prohibición de las corridas de toros o el apoyo de las peleas de gallos. Su crítica va hacia la senadora Andrea Pandilla, puesto que manifiesta que al ser una persona del sector progresista y que además defiende la línea ambiental y animal, terminó inclinando la balanza hacia ese senador del partido conservador.

“Ella dice que el voto de ella no fue decisivo y eso no es cierto. La decisión estaba 6 a 6 y cuando ella se da cuenta del tema los busca. A mí me lo dicen los mismos senadores de la comisión, para decirle el tema no está 6 a 6, sino 7 a 5, porque yo me voy con ustedes. Eso hace que ellos replanteen absolutamente todo el acuerdo y tomen la decisión de salir con un candidato único, cosa que yo realmente rechazo de manera profunda y contundente, porque eso abre la puerta a quien no hayan garantías en el Congreso y a que los partidos no puedan participar de manera equitativa” manifestó la senadora del Pacto.

Ante las afirmaciones de la senadora de Alianza Verde, con respecto a su decisión, manifestaba que al enterarse que Esmeralda Hernández era la candidata, se retractó ya que tenia un tema personal argumentando que ella le “plagiaba unos proyectos de ley”.

A su vez comenta que este problema nunca había pasado en el Congreso y no están dispuestos a permitir que suceda por una postura personal.