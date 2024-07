Cómo saber si el ‘bulto’ que tiene su gato es malo: 4 señales de alerta

Hay quienes dicen que un gato puede no mostrar tanta fidelidad a sus dueños solo por no ser seres de tanto afecto; sin embargo, esto es algo erróneo, pues los gatos, en medio de sus pocas de muestras de amor, le dan a entender a sus amos que su amor por ellos es incondicional, e incluso sus amos comprenden poco a poco que no es que no los quieran, sino que su afecto es demostrado desde la independencia que ellos tienen. De igual forma, el amor de sus dueños los lleva a cuidar de ellos en gran forma, conociéndolos y sabiendo cómo son, por lo que si notan algo raro en su comportamiento o en su cuerpo, lo primero que tendrán es un signo de alerta.

Como seres vivos que son, estos felinos también sufren cambios anímicos y físicos que, cuando se presentan en gran magnitud, lo mejor es acudir a un veterinario y realizar las debidas observaciones. En ese sentido, uno de los signos de alarma puede ser la aparición de ‘bultos’ en su cuerpo, así que aquí le contamos qué puede ser esto.

¿Qué cosas pueden causar su aparición?

Según el Hospital Veterinario Benipeixicar, en Valencia; en ocasiones, las infecciones bacterianas, fúngicas o parasitarias, suelen ser un causante de la manifestación de protuberancias en los gatos, las cuales pueden ser ocasionadas por heridas, picaduras de insectos, reacciones alérgicas o enfermedades en la piel.

Si se trata de una reacción alérgica, puede ser el resultado de alergias alimenticias, ambientales, o reacciones a medicamentos, que deben ser suministrados de manera particular; de este modo, identificar las alergias de su gato evitará un efecto no deseado.

También están los tumores benignos y malignos, que, en este caso es de suma importancia la revisión de un veterinario, quien normalmente podría realizar una biopsia para determinar qué tipo de tumor es y darle el tratamiento adecuado.

Por último, están los quistes. Estos se forman en cuanto las glándulas sebáceas o sudoríparas son obstruidas; cuando se trata de un quiste, suele ser benigno y en su mayoría no requieren de tratamientos, siempre y cuando estos no se inflamen e infecten.

¿Los bultos que tiene mi gato son malos?

Los bultos son protuberancias o masas que se ubican bajo la piel, variando de tamaño, forma y consistencia. Elena Rodríguez, veterinaria en Vetsicor, ubicado en Valencia, España; afirma que, algunas veces, estos pueden ser inofensivos, al contrario de otros que sí pueden representar un riesgo; estos son algunos signos preocupantes:

El crecimiento rápido de este, pues los ‘tumores’ malignos suelen tener un crecimiento más rápido que los benignos. Si es duro al tacto y tiene una apariencia de estar adherido a los tejidos, puede ser algo negativo. Genera dolor o molestia al tocarlo. Puede sumarse la pérdida de peso, los comportamientos del gato, el deterioro general de su estado de salud.

Por esto, lo más recomendable es que si usted nota alguno de estos síntomas en su felino, deberá tomar la situación con calma y acudir lo antes posible ante un profesional para recibir un diagnóstico preciso.