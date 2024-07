Cámara de Comercio de Cartagena respalda crecimiento del sector de embarcaciones menores

Con la reciente adhesión de Colombia al Comité 188 de embarcaciones menores de la Organización Internacional de Normalización (ISO), se da un paso significativo para alinear la producción nacional con los estándares globales.

ICONTEC, como organismo nacional de normalización y representante de Colombia ante la ISO, lideró la primera comisión del sector astillero que representó al país en el comité internacional ISO TC 188 Small Craft, que se llevó a cabo en junio de este año en Inglaterra. Este hito demuestra el compromiso de ICONTEC para participar en las actividades de normalización internacional y apoyar las acciones para la reindustrialización del sector enmarcadas en el Conpes 4129 de 2023.

La delegación colombiana estuvo compuesta por los expertos del Comité Técnico Nacional 255 Embarcaciones Menores, a través de la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar), Eduardoño, la Cámara de Comercio de Cartagena y la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar), con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante el proyecto Ecotea.

Desde 2018, el CTN 255 ha trabajado en la elaboración de la base normativa para Colombia en embarcaciones menores, logrando hasta la fecha la creación de 40 normas técnicas colombianas. Además, el CTN 255 participa en los grupos de trabajo WG5 Engine and Propulsive Systems y WG9 Main Dimensions of the Craft and Identification of the Hull, contribuyendo activamente al desarrollo de normas internacionales. Actualmente, Colombia es el único país de la región que ha asumido esta importante tarea en el sector de las embarcaciones, ya que es el único miembro P en la ISO.

“Los procesos de normalización son vitales para que nuestras empresas puedan acceder a las cadenas globales de valor. Con la adhesión de Colombia al Comité 188 de embarcaciones menores de la ISO, garantizamos que el desarrollo productivo del sector va de la mano con las exigencias de los mercados internacionales”, afirmó Carlos Payares Cure, director de desarrollo estratégico empresarial de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La participación en estos comités no solo beneficia a las empresas involucradas, sino que también contribuye al desarrollo general de normas nacionales que promuevan la calidad y la eficiencia del mercado. Cualquier organización interesada en participar en estos esfuerzos de normalización puede hacerlo a través de la plataforma E-conecta, sin costo alguno.