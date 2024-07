¡Atención! Estos bancos reducen sus tasas de interés para fomentar solicitud de créditos

Requerir de un crédito bancario en Colombia requiere un proceso meticuloso que implica varios pasos necesarios que implican de varios avances para asegurarse de la aprobación.

Asimismo, en medio de una competencia entre entidades bancarias por ofrecer las tasas de interés más atractivas, Scotianbank Colpatria, ha anunciado una reducción en sus tasas para créditos de vivienda, posicionándose entre las entidades con los intereses más bajos en el mercado colombiano.

Este comunicado se da en medio de anuncios de como los bancos en el país están enfocados en promover la reactivación económica del país en el mes de julio.

A partir del 1 de agosto, los clientes de Colpatria podrán acceder a créditos para proyectos de vivienda de interés social (VIS) con una tasa del 9,9% efectiva anual (E.A). Además, para adquisiciones de vivienda no VIS, la tasa será del 10,99% E.A.

Más bancos uniéndose a esta propuesta

Por su parte, Bancolombia, uno de los pioneros en anunciar estas medidas, implementó una tasa del 10% E.A para créditos de vivienda y leasing habitacional (pago mensual, que está compuesto por capital e intereses que se hace sobre un inmueble a manera de arrendamiento por un tiempo determinado acordado).

Estos pagos financieros por la entidad, y del 11% para créditos de vivienda nueva en un proyecto no financiado. Así mismo como la adquisición y remodelación de vivienda usada. Dichos beneficios, aplican a todas las financiaciones desembolsadas desde el mes de julio del presente año.

Banco caja social, no quiso ser menos, y aviso hace días que ofrecería tasas que van desde el 10% E.A para vivienda VIS y NO VIS en proyectos no financiados y para vivienda usada.

Reacciones de expertos

“Esta decisión cumple con nuestro objetivo permanente de brindar soluciones a las necesidades de los colombianos en las mejores condiciones posibles. Sin duda, ayudará a las familias a cumplir el sueño de tener casa propia como históricamente lo hemos hecho, especialmente para microempresarios e independientes”.

Además de estos bancos, Davivienda y Banco de Occidente, también han tomado medidas similares. Estas reducciones buscarían facilitar el acceso a un hogar propio para los colombianos, especialmente en un contexto económico desafiante.

Por su parte, Cesar Ferrari, superintendente financiero, manifestó: “las menores tasas de interés propician mayores recursos para la inversión y el crecimiento de las empresas, lo que se impulsa definitivamente la reactivación de la economía en términos productivos”.

Otro de los que se unió a las reacciones fue Jhon Jairo Esquivel, gerente de Productos Patrimoniales y Seguros, quien expresó: “Esto se da porque en un entorno competitivo, queremos asegurarnos de que los interesados accedan a las mejores condiciones del mercado, facilitando el acceso al crédito en términos más favorables”.

Estas reducciones en las tasas de interés han generado un impacto abrumador en la feria financiera nacional, con al menos diez entidades ajustando sus tasas en los últimos días.

La competencia entre los bancos beneficia a los clientes, quienes pueden aprovechar estas condiciones favorables para acceder a créditos hipotecarios y cumplir el sueño de tener una vivienda propia.