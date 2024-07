Crece preocupación en empresarios por extorsiones de grupos armados

Cúcuta

El sector empresarial de Norte de Santander denuncia graves casos de extorsión de grupos armados que están llevando a la suspensión de labores de empresas en la región.

Aseguran que ya se han quedado sin alternativas para hacer frente a las intimidaciones de grupos armados y bandas delincuenciales, por lo que algunas de las empresas han optado por cesar su producción en el departamento impactando miles de empleos.

“No hay en este momento en Norte de Santander sectores económicos que no estén afectados por los temas de la extorsión, desde la agroindustria, los materiales de construcción, el transporte, hemos denunciado en diferentes espacios. Creemos que no se están tomando las medidas pertinentes pero además creemos que esta situación no se está conversando, y el estado colombiano no está exigiendo los espacios donde pueda hacerlo. Nosotros creemos que mientras estos grupos ataquen y amedrenten a la población civil, no están cumpliendo el cese al fuego ni mucho menos el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario” dijo a Caracol Radio Francisco Unda, gerente seccional de la ANDI.

También se ha disminuido el interés de los inversionistas por la falta de garantías de seguridad para nuevos proyectos en la región, además, las acciones delincuenciales son cada vez más directas.

“Hay una afectación muy grande alrededor del tema de inversión, los inversionistas al ver estas situaciones lo piensan dos veces antes de venir a nuestro departamento. Yo creo que a nosotros se nos acaban los temas de autoprotección, porque están llegando a las empresas para decir quiénes pueden trabajar y quiénes no, esto se sale de las manos del sector privado y del sector empresarial” puntualizó Unda.

Finalizó diciendo que “creo que le corresponde al gobierno poder garantizar el normal funcionamiento de la economía y de las actividades económicas”