Continua la crisis en el Hospital del Valle de Tenza, denuncias de acoso laboral

Valle de Tenza

En el Hospital del Valle de Tenza, las dificultades han aumentado considerablemente desde el nombramiento de Jesús Antonio Salamanca como gerente. Las denuncias de acoso laboral por parte de médicos, enfermeras y demás personal, han generado un ambiente de tensión y malestar entre los empleados del centro de salud, lo que llevó a una reunión maratónica.

La reunión, que se extendió por más de seis horas, tuvo como objetivo principal abordar las denuncias de presunto acoso laboral y otros temas que aquejan al personal.

Durante la reunión, se mencionó que previamente se habían realizado cuatro jornadas de preparación para tratar los temas expuestos. Estas discusiones tenían como finalidad exponer la situación ante el asesor para las regiones, Yamit Noe Hurtado, y el secretario de salud del departamento, Óscar Jiménez. No obstante, las intervenciones prolongadas de los participantes contribuyeron a la extensión del encuentro.

Una de las principales preocupaciones expresadas por los funcionarios del hospital es la situación contractual. La gobernación objetó la sugerencia de que los empleados viajaran hasta Tunja para resolver sus contratos. El personal médico manifestó su frustración por el incumplimiento de los compromisos y la ineficacia de las soluciones propuestas. Además, señalaron la carga laboral excesiva, con médicos trabajando turnos de 24 horas seguidas.

Un médico comentó: “La verdad, me pongo en el lugar de mis compañeros y veo que estamos en una crisis que llevamos ventilando durante 2 o 3 meses por lo que se perdió la confianza. No estaríamos en esta situación si se hubieran cumplido las promesas hechas por el doctor Jesús”. Este problema ha afectado no solo al personal, sino también a los pacientes, ya que el número de médicos ha disminuido drásticamente.

El personal también expresó que, antes, el hospital funcionaba bien, pero con el nuevo gerente se cambiaron las reglas del juego, lo que ha causado descontento y pérdida de confianza. Un tema recurrente en la reunión fue el acoso laboral, que sigue siendo una gran preocupación para los funcionarios. Un exfuncionario dijo: “Me duele que no se haya respetado la palabra que se dio aquí. Nosotros éramos 16 médicos y ahora contamos con solo 8, donde uno trabaja 24 horas seguidas, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y los pacientes”.

El problema contractual se agravó cuando la gobernación sugirió que los funcionarios debían viajar hasta Tunja para resolver los contratos, con los gastos de desplazamiento a cargo del personal.

Además, se informó que antes de la llegada del nuevo gerente, el hospital funcionaba sin déficit y con una administración eficiente. Sin embargo, con la nueva gestión, se han implementado cambios en las reglas laborales, lo que ha generado incertidumbre y desconfianza entre los empleados.

En la reunión, se planteó la posibilidad de demandar al hospital por injuria y calumnia, y se discutió la necesidad de que la gerencia se retracte públicamente de ciertas declaraciones. El personal médico enfatizó que, aunque buscan una solución pacífica, están dispuestos a tomar medidas legales si no se respetan sus derechos.

Como conclusión de la extensa reunión, se decidió dar un plazo de uno a dos meses para cumplir con los compromisos establecidos, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud.