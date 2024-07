Camilo Sánchez: Importar gas venezolano requiere un año de preparación

Colombia

En medio de preocupaciones crecientes sobre un posible desabastecimiento de gas en Colombia, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, hizo un llamado urgente a tomar medidas necesarias para asegurar el suministro energético en el país.

Sánchez subrayó la importancia crucial de la energía y el gas para la reactivación económica de Colombia: “Se lo dijimos con claridad. La reactivación en Colombia tiene un punto fundamental, la energía y el gas. Si no hay energía y no hay gas, no hay empresas que puedan funcionar. Hoy tenemos un problema grave”.

El presidente de Andesco señaló que la infraestructura necesaria, como la colectora, enfrenta retrasos significativos debido a la espera de la licencia ambiental. “No ha entrado la colectora y quiero repetir muy claramente esta cifra. La colectora, después de que quede firme el pacto ambiental, que fue muy importante realizado por el Estado, son 100 semanas para que entre la colectora y eso significa más de dos años”, destacó.

En relación con la importación de gas desde Venezuela, Sánchez manifestó: “Nosotros no tenemos problema que venga el gas importado, pero también queremos que sepan otra cosa. El gas de Venezuela, si pudiéramos hacerlo, traerlo desde hoy, nos demoramos un año para poder traer la primera molécula de gas. Así que no es verdad. Por eso es importante hacer tiempos y movimientos para que la técnica sea la que nos ayude, porque aquí hablamos y los discursos son fáciles de decir, pero otra cosa es volver realidad esos discursos”, explicó.

Sánchez instó a tomar decisiones técnicas y estratégicas para evitar una crisis energética, resaltando que las soluciones deben ser realistas y ejecutables en los tiempos necesarios para prevenir el desabastecimiento.