América de Cali le cierra la puerta al grupo inversionista: esta fue la razón

Tulio Gómez, máximo accionista y bicampeón con el América de Cali.( C )

Se cayó la negociación entre América de Cali y el Grupo Caltac, el cual pretendía hacer una inversión de hasta 40 millones de dólares en el club. Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, había comunicado públicamente que dicho grupo, liderado por José Antonio y Carlos Recine, serían los nuevos socios de la institución, a la espera de superar unos filtros que al final no fueron cumplidos.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Gómez puntualizó más sobre cómo sería la inclusión de este grupo en el América, con el cual pretendía asociarse para, entre otras cosas, luchar por la Copa Libertadores. “Es un fondo que quiere invertir en el América y va a pagar deuda, va a poner un capital para mejorar el performance de los jugadores. Subir el nivel, ser protagonistas siempre y tener mejor desempeño, de acuerdo con el capital que inyecten, así me diluye”, comentó.

La razón por la que se cayó la negociación

No obstante, la negociación no llegó a buen puerto y esto se debió a que el Grupo Caltac no cumplió con los filtros establecidos por el Sistema Integral para la Prevención y el Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). El propio Tulio Gómez dio a conocer esta determinación en su cuenta de X.

“Es mi deber informar que, debido a las incertidumbres que han surgido durante esta negociación y a los procesos establecidos por el América de Cali, he decidido desistir de la negociación”, se lee en el comunicado. Posteriormente, acude a la razón de la decisión.

“Considero fundamental reiterar que América de Cali se adhiere a todos los procesos de verificación de recursos y a los filtros establecidos por el Sistema Integral para la Prevención y el Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, motivo por el cual fui notificado por la institución, que el potencial inversionista no ha cumplido con los requisitos establecidos por la organización para materializar dicha intención”, agrega.

América, debido a rumores sobre los líos que tenía este grupo, había dado a conocer previamente que no se había pactado ninguna fecha, y tampoco se había firmado ningún contrato con ninguna empresa, así como tampoco se habían recibido dineros. Por lo tanto, Tulio Gómez seguirá siendo el máximo accionista, con un 92.4% de propiedad, mientras que el restante le corresponde a pequeños accionistas.