Tulio Gómez: “Hoy en el América deberían estar Rodallega y Carlos Darwin”

Tulio Gómez pasó por los micrófonos de El VBar Caracol, en donde explicó un poco más a fondo la asociación con el Grupo Coltac buscando cumplir conjuntamente los objetivos del club, así como dio a conocer que el equipo tendrá presencia en otra liga. Sin embargo, lo más llamativo fue cuando se refirió a dos jugadores que, para él, hoy deberían estar en la institución.

Cuando se le preguntó a Gómez por los fichajes de cara al campeonato que ya inició y en el cual se estrenaron con victoria ante Águilas Doradas, comentó que los que se han hecho son muy buenos jugadores. “Vamos a estar a la par (de los otros equipos). Hemos traído jugadores muy buenos. Éder Balanta es uno de los mejores pagos del fútbol colombiano”, dijo.

Sobre la incorporación de Jeison Quiñones, central que hace rato está en el radar del equipo, dijo: “Esa es la idea, traerlo. Cerrar cosas con Fernando Salazar, el jugador está acordado salario y todo”. Por su parte, respecto al delantero que pretenden fichar, dijo: “Estamos en la búsqueda de un extranjero. Tenemos varios candidatos, hay unos que nos gustan”.

Entretanto, dijo que restan tres jugadores por contratar, además de los cuatro que ya llegaron. Asimismo, indicó que Óscar Estupiñán ha estado como una posibilidad para la delantera, pero no hay nada puntual.

Hugo Rodallega y Carlos Darwin Quintero

Cuando Tulio se refirió a las decisiones que toma en el club, indicó que no lo hace en solitario, pues lo hace de la mano de sus colaboradores y puso de ejemplo los casos de Carlos Darwin Quintero y Hugo Rodallega, jugadores de su gusto pero que no están hoy en la institución.

“Nosotros trabajamos en consenso, yo propongo jugadores. Por ejemplo, hoy en el América deberían estar Rodallega y Carlos Darwin. A Rodallega estuve cinco años detrás de él, el hecho de que Rodallega no esté en el América no es culpa de él. Cuando estaba la posibilidad era Guimarães. Les comentaba y me lo tumbaban”, dijo sobre el hoy delantero de Santa Fe.

Finalmente, el hecho de que Carlos Darwin Quintero no esté, se lo atribuyó al anterior entrenador del equipo, Lucas González, quien estuvo el segundo semestre del 2023 al frente. “Carlos Darwin, nos lo dejamos llevar. Lucas no lo quería, y si un técnico no le gusta un jugador, uno cómo hace”, puntualizó.