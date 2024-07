Misterio, intriga y un oscuro pasado de “La Sustituta”

Series

Se estrenó en la plataforma ViX “La sustituta”, una serie que desde el minuto uno atrapa con su entramado, en donde todos sus personajes tienen algo que ocultar. La producción es una idea original del gran escritor Julio Jiménez, en compañía de Iván Martínez, que la ha convertido en la serie original más vista en Colombia desde su estreno en la plataforma.

Esta historia es protagonizada por Majida Issa, quien interpreta a Eva Cortés, Geraldine Zivic, da vida a Victoria de Urquijo y Rami Herrera representa a Mabel Calderón. “La Sustituta” narra la historia de estas tres mujeres quienes verán cómo sus vidas se entrelazan más de una vez, tras un caso sin resolver que develará las mentiras y oscuros pasados que esconden y pondrá sus vidas en riesgo.

En dialogo con Caracol Radio Geraldine Zivic sobre la preparación de su papel en “La Sustituta” afirma, “ya he perdido la cuenta de cuantos personajes he hecho en mi carrera, pero puedo decir que este ha sido el personaje más complejo y difícil que me ha tocado hacer, es un personaje que requirió mucho de mí, mucho foco, mucha concentración, este no es un personaje tranquilo, todas las escenas con Majida eran intensas”.

Participan también en la serie de suspenso Julián Román, Katherine Vélez, entre otros. La dirección estuvo a cargo de Lucho Sierra y Rodrigo Lalinde. “La Sustituta” se encuentra disponible en la plataforma ViX.