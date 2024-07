Iván Mauricio Arboleda explica por qué llegó a Millonarios y no al Deportivo Cali

El portero Iván Mauricio Arboleda fue uno de los últimos refuerzos de Millonarios para el segundo semestre del año. El portero nariñense se sumó al equipo bogotano procedente del fútbol de Chipré. Su llegada fue inesperada, puesto que parecía un hecho que jugaría en el Deportivo Cali.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Arboleda se refirió precisamente a cómo se dio su llegada a la capital del país. Expresó su agradecimiento con toda la institución y sus hinchas, y su emoción por jugar nuevamente junto a Falcao, con quien ya había coincidido en el Rayo Vallecano.

¿Feliz por sus primeros días en Millonarios?

“Sí, yo lo decía en su momento, a veces no es como uno quiere, sino como Dios quiere. Creo que el destino es el que manda. Estoy muy contento, me han recibido de la mejor manera la hinchada y el grupo”.

¿Estuvo en Rayo Vallecano con Falcao?

“Si señor. Con El Tigre estuve un año”.

¿Es especial retomar esa relación con él?

“Es una motivación más. Estar con El Tigre es muy bueno para todos los colombianos. Estuve con él en España y me di cuenta de la clase de persona que es. Gracias a Dios me vuelvo a encontrar con él. Para mí es algo lindo que disfruto día a día, como lo dije una vez en España”.

¿Qué le dejó el partido contra Medellín?

“Tenemos la obligación de ir a ganar en cualquier cancha. El equipo se paró muy bien, sabemos que esto es once contra once, en lo personal el equipo se viene encontrando, suman muchas caras nuevas, el profe quiere que el equipo se vaya encontrando rápidamente. Esto es paso a paso”.

¿Cómo analiza el gol de León?

“Fue una jugada muy rápida, aguante hasta que vi que el jugador quedó conmigo a medio metro, virtud de él, he tenido varias de esas que me han salido bien, esta no me salió tan bien. Dársela al nueve que definió bien”.

¿Cómo será esa lucha con Montero?

“Hoy pienso en trabajar nada más, soy Iván Arboleda, me conozco, con Montero he podido hablar en la Selección, no he podido hablar con él acá. Hoy en día estoy concentrado en trabajar por Millonarios, siempre aportar al club donde me toque. Vengo con una ilusión y con humildad, estoy aquí para ayudar desde donde me toque. Sé que Álvaro es muy buen arquero, viene de Copa América, pero creo que hablar con Montero ahorita mismo no es lo ideal”.

¿Merecían el empate contra Medellín?

“Este es el fútbol, como te da, te quita. Le decía a mis compañeros atrás, intentaba motivarlos. Me ha tocado vivir partidos que hemos perdido faltando un segundo, el fútbol es así. El empate fue merecidísimo. Somos un equipo gran que tiene que ir a ganar a cualquier cancha, el equipo estaba un poco acelerado, pero era también esa intención de querer ganar, se dio el empate justamente. Fue un partido muy bueno, de ida y vuelta, me quedó con el resultado”.

¿Cómo se dio su regreso al fútbol colombiano?

“El sueño era uno y Dios te puso otro sueño. Con respecto al Deportivo Cali, hubo malentendidos ahí, no quiero hablar mucho del tema, hoy estoy enfocado en Millonarios. Pero sí que a la gente del Cali le quede claro que siempre la disposición mía estuvo, dos semanas con el Deportivo Cali. Si un jugador está dos semanas en un club es porque quiere estar. Lo de Millos fue algo muy rápido y serio, eso hizo que todo fuera real”.

¿Qué opina su familia de la llegada a Millonarios?

“La familia siempre estuvo al lado mío, están contentos acá, porque me han recibido muy bien, la gente de Millonarios, el cuerpo técnico y los jugadores. Agradecido con la gente de Millonarios por como me han recibido hasta ahora”.

Su primera impresión del fútbol colombiano

“Soñaba debutar en una cancha, pero no en esa, una cancha con tanta historia. Muy lindo, me miraba y miraba las tribunas, la gente, vivir en otro país es diferente, he estado en canchas como la de River, la de Newell’s, canchas que llegaban 40 mil personas, pero ayer fue diferente, sentirme de local, saber que la familia mía, amigos, todos te mandan mensajes. Es algo muy especial y diferente a lo que he vivido”.