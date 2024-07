Si no puede, dé un paso al costado, alguien asumirá la pelea: Petro a su gabinete

Colombia

Un nuevo llamado de atención a su gabinete hizo el presidente Gustavo Petro, advirtiendo que se necesita acelerar la ejecución pues “solo quedan dos años”.

En medio de un evento publico el jefe de estado aseguró que se deben impulsar las iniciativas sociales y lograr respaldo para las reformas.

“Les voy diciendo, si no aguanta de un paso al costado, porque eso no es un pecado. Nadie nació para todas esas vainas. Yo que tengo el cuero duro, entonces resisto. Pero otros, si no puede, de un paso al costado, alguien va a asumir la pelea”, dijo el presidente.

A esto añadió: “Ni siquiera sé quién, pero alguien va a asumir la pelea. Son puestos de combate. Hay algunos puestos que le llamo puestos rojos, porque el peligro no es simplemente que le monten a uno un proceso, sino que le puedan meter un tiro”.

En este mismo evento el jefe de estado hizo una nueva defensa al ministro de hacienda Ricardo Bonilla, señalado en el escándalo de la UNGRD.

“Es el valor del ministro de hacienda, por que ha logrado capotear el que el Congreso de la República no nos sabotee una autorización para pagar deudas”, dijo Gustavo Petro.