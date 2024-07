Se dieron a conocer los nominados a los premios "Mi gente, Rompiendo Fronteras"

Uno de los premios más reconocidos de la música en Colombia, Los Premios Mi Gente, vuelve recargado este año -en su novena edición- pues reunirá a los artistas mas influyentes, que han llevado los géneros como el Regional colombiano, el Vallenato y el Urbano a ser los géneros de mayor auge en Colombia.

En esta edición, Premios Mi Gente: “Rompiendo Fronteras” promoverá la música como elemento de unión multicultural donde las fronteras musicales no existen y realzará la creatividad, dedicación, riesgo e impacto cultural como elementos definitivos de premiación y reconocimiento.

Por eso, los exponentes más escuchados del país, aquellos que dejan en evidencia que la creatividad no tiene límites, las fusiones musicales más atrevidas, los que se arriesgan y se salen de la zona de confort, son los más opcionados a llevarse el premio.

Esta es la lista de nominados:

Mejor Artista del Año

-Pipe Bueno-Yeison Jiménez-Jessi Uribe-Luis Alfonso-Jhonny Rivera-Francy-Paola Jara-Ryan Castro-Mono Zabaleta-Blessd

Mejor Canción del Año

-Yeison Jiménez ft Pasabordo – Hasta la madre-

Hernán Gómez ft Luis Alfonso ft Pipe Bueno – La cantina remix-

Pipe Bueno ft Luis Alfonso – No me digas que no-

Luis Alfonso – Mi palabra contra la de ellos-

Paola Jara – Lo que no sirve estorba-

Blessd ft Ryan Castro – Ojitos rojos remix-

Esteban Rojas ft Kapo ft Pirlo – 420 Bulevar-

Mono Zabaleta – El secuestro-Jessi Uribe –

Demalas-Charlie Zaa – Bobo apasionado

Mejor Artista Vallenato

-Ana del Castillo-Rafa Pérez-Penchy Castro ft Luis Carlos Farfán-Mono Zabaleta-Karen lizarazo ft Rolando Ochoa-Peter Manjarrés ft Eddy Herrera-Cristian Better-Diego Daza-Jorge Celedón-Elder Dayán Díaz

Mejor Canción Vallenato

-Juancho de la Espriella – Voy por ti-Diego Daza, Carlos Rueda – El DM-Rafa Pérez – Dele que dele-Mono Zabaleta, Daniel Maestre – El secuestro-Peter Manjarrés Feat. Eddy Herrera – Reina hermosa-Daniel Calderón, Los Gigantes Del Vallenato, Jorge Celedón -Me das y me quitas todo-Rolando Ochoa, Zona 8R – Pal’ bailador-Silvestre Dangond – Bacano-Karen Lizarazo, Rolando Ochoa – Tuki Tuki-Ana del Castillo – El que la hace la paga

Mejor Artista Regional Colombiano Masculino

-Luis Alfonso-Pipe Bueno-Jessi Uribe-Yeison Jiménez-Alan Ramírez ft John Guerra-El Charrito Negro-Juan Pablo Navarrete-Gabriel Arriaga-Jhonny Rivera-Joaquín Guiller

Mejor Canción Regional Colombiano Masculino

-Luis Alfonso – Mi palabra contra la de ellos-Pipe Bueno – No me digas que no-Jessi Uribe – Demalas-Yeison Jiménez – MLP-Ciro Quiñonez – Borrachera eterna-Pasabordo – No ha sido fácil-Giovanny Ayala – Malo-Jhonny Rivera – Te amo en silencio-Joaquin Guiller – Mi versión-Jhon Alex Castaño – Juré

Mejor Artista Regional Colombiano Femenino

-Paola Jara-Francy-Adriana Bottina-Dareska-Kari Castillo-Shaira-Dora Libia-Lady Yuliana-Dary Hortua-Arelys Henao

Mejor Canción Regional Colombiano Femenino

-Paola Jara – En mis Zapatos-Francy – Salud-Adriana Bottina – Pa’l carajo-Dareska – Critican-Kari Castillo – Un millón de primaveras-Shaira – Si te logro olvidar-Dora Libia – Voy a vengarme-Lady Yuliana – Tenía que suceder-Dary Hortua – Me dolió perderte-Arelys Henao – Devuélveme los besos

Mejor Artista Champéta

-Mr. Black-Koffee el Kafetero-Kevin Flórez ft Damian Marley ft Kingston Florez-Twister El Rey ft Kapla ft Miky-Giblack-Criss & Ronny ft La Colectiva Élite-Luister la voz-Bazurto All Stars-Will Fiorillo-Young F

Mejor Colaboración Regional Colombiano

-Alexis Escobar ft Jessi Uribe ft Jhon Alex Castaño ft Jhonny Rivera – La santa y la diabla-Daniel Merak ft Pipe Bueno – Tiro en el pecho-Pipe Bueno ft Luis Alfonso – No me digas que no-Francy ft Yohan Usuga – Yo no tengo dueño-Yeison Jimenez ft Pasabordo – Hasta la madre-Giovanny Ayala ft Jaime Diaz – Perdió su turno-Paola Jara ft Chiquis – Lo que no sirve, estorba-Alan Ramírez ft John Guerra – Que sirvan guaro-Hernán Gómez ft Luis Alfonso ft Pipe Bueno – La cantina remix-Jessi Uribe ft Zion Hwang ft Yohan Usuga – ¿Culpa de quén?

Mejor Artista Urbano

-Blessd-Ryan Castro-Manuel Turizo-Fariana-Lil Silvio & El Vega-Sebastián Yatra-Pirlo-Beelé-Dekko-Soley

Mejor Canción Urbana

-Manuel Turizo – Ojos. Labios. Cara.-Esteban Rojas – La H es muda-Lil Silvio & El Vega – Xtasis-Nath – Rikota-Soley – MLPD-Blessd – Visaje-Ryan Castro Richy – «El Pichón»-Beelé ft Farruko – Santorini-Dekko – UlaUla-Alkilados – Dile que sin mi / Dile que sin ti

Mejor Artista Tropical

-Los 50 de Joselito-Banda Fiesta-Los Hermanos Medina-Cumbia Kalle-Herencia de Timbiquí-Gusi-Banda Parranda-Los Cantores Koko y Koronel-Charlie Zaa-Danny Marín

Mejor Canción Tropical

-Los 50 de Joselito –Montando en burro-Banda Fiesta – Me vale tres tiras-Los Hermanos Medina – Pasatiempo-Cumbia Kalle – Tramposa-Herencia de Timbiquí – Más que Amor-Gusi – Me voy contigo-Banda Parranda – Prácticamente-Los Cantores Koko y Koronel – Se me juntó el ganao-Charlie Zaa – Bobo apasionado-Liz Ocampo ft Los Hermanos Medina – Mi pecado

Mejor Artista Salsa

-Willy García-Orquesta La Fuga-Jhonsy de Los Ángeles for the world-Mauro Castillo-Anddy Caicedo-Diego y Su Grupo Galé-Aguanilé Salsa-Cali Flow Latino-Maía-LA 33

Mejor Canción Salsa

-Willy García – Amanecí con ganas de ti-Orquesta la Fuga – Y si se quiere ir-Jimmy Saa – Insha’allah (Si Dios Quiere)-Mauro Castillo – Ya te olvidé-Anddy Caicedo – Margie-Yan Collazo – Me sobrabas tú-Diego y Su Grupo Galé Amor cuanto te amo-Aguanilé Salsa – Eso duele-Cali Flow Latino – La salsa caleña-La 33 Échate pa’ acá

Mejor Artista Revelación

-Sofía Castro -Sebastián Villalobos ft RK ft Dejota -Juan Duque -Esteban Rojas r-Lion Fiah -Nath -Jenny López -Alex Giraldo-Bryan Muñoz-Grupo Dominio

Mejor Videoclip

-Hernan Gómez ft Luis Alfonso ft Pipe Bueno – La cantina remix-Paola Jara ft La Chikis – Lo que no sirve, estorba-Jhonny Rivera ft Jenny López – Culpables-Francy – Salud-Ryan Castro ft Peso Pluma Quema-Blessd ft Ryan Castro – Ojitos rojos remix-Pasabordo y Yeison Jiménez – Hasta la madre-Manuel Turizo – Ojos. Labios. Cara.-Jessi Uribe – Demalas-Mono Zabaleta – El secuestro

Mejor Artista Regional Mexicano en Colombia

-Carin Leon-Grupo Frontera-Christian Nodal-Xavi-Peso Pluma-Grupo Firme-Fuerza Regida-Natanael Cano-Oscar Maydon-Adriel Favela

Mejor Colaboración Regional Colombiano

Mejor Directorio Canal Mi Gente

-Edwin Luna y Jessi Uribe – Te la debo-Vallejo 777 El patrón-Angel Bleu – Amándote-Los Inquietos del Vallenato – Dile-Edwin Gaona – Por errores como tú-Calique – Conexión-DO2 – Mi fortuna-Yaikely López – Ya es tarde-Albeiro Rincón – Tenerte-Juan Vélez – Nuestro secreto