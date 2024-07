Cuadrado le cierra la puerta al DIM, de momento: “Puedo jugar otros años en Europa”

Juan Guillermo Cuadrado terminó su contrato con el Inter de Milán y salió de la institución como campeón de la Supercopa de Italia y la Serie A. Su paso por el equipo Neroazzurro no fue el mejor, pues tuvo que lidiar con lesiones que apenas le permitieron disputar 12 partidos, de los cuales 1 fue como titular. Ahora, se encuentra sin equipo y a la espera de alguna oferta para continuar su carrera.

Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de ver al futbolista de 36 años en el fútbol colombiano. Ha sonado para equipos como Junior e Independiente Medellín, del cual surgió y es hinchas, sin embargo, parece que de momento no regresará al país y pretende continuar en Europa.

En un evento de presentación del proyecto Guatapé Plaza, en Antioquia, junto a Yerry Mina y Jefferson Lerma, Cuadrado habló al respecto de su futuro, así como se refirió al deseo de poder regresar a la Selección Colombia. Allí, el oriundo de Necoclí, dejó clara su postura, aunque agradeció poderse entrenar estos días de vacaciones con el cuadro Poderoso.

“Obviamente, no estoy cerrado a una posibilidad (jugar en el DIM). Me siento muy bien, he estado entrenando con el Medellín, con el que estoy muy agradecido porque fue el equipo que me dio la oportunidad de debutar como profesional. Algún día, con la ayuda de Dios sería muy bonito terminar mi carrera ahí, pero en estos momentos tengo la mirada puesta en que todavía puedo jugar otros años más en Europa”, dijo Cuadrado sin cerrar la puerta a su regreso al equipo de sus amores de manera definitiva.

Cuadrado sobre la Selección Colombia

Cuadrado también se refirió a su deseo de poder regresar a la Selección Colombia, en la que no pudo estar durante la Copa América debido a unas lesiones que sufrió con el Inter y que no le permitieron tener regularidad. “Voy a trabajar duro para eso (regresar). No pude estar porque venía de una lesión, pero con la ayuda de Dios, esperamos que nos pueda conseguir algo para el futuro (el representante)”, dijo.

Por su parte, destacó lo hecho por el equipo Tricolor en el certamen y aseguró que son una familia que irá en búsqueda de los objetivos: “Concentrarnos en nuestro primer objetivo de volver a un Mundial y a media que va pasando y viendo la calidad de los jugadores que tiene Colombia, podemos apostarle a llegar a las fases finales en el Mundial”, añadió.

“Debemos seguir creyendo en lo que tenemos, este grupo sigue creciendo, es una gran familia y tenemos un grupo entre nosotros. Los que no participamos de la Copa, escribimos y mandamos mensajes de apoyo y eso dice mucho. Esperamos seguir como una familia y si creemos entre todos, podemos lograr grandes objetivos”, concluyó.

